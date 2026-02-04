Newell's Old Boys werkt aan een spectaculaire terugkeer van , zo bevestigt vice-voorzitter Juan Manuel Medina tegenover Argentijnse media. De inmiddels 38-jarige wereldster ligt nog tot medio 2028 vast bij zijn huidige club Inter Miami, maar het is de bedoeling dat hij in de eerste helft van 2027 al voor Newell's zou gaan spelen.

Messi speelde van zijn zesde tot zijn dertiende in de jeugdopleiding van Newell's en maakte in die periode niet minder dan 234 (!) doelpunten, aldus The Athletic. FC Barcelona haalde de jonge Argentijn daarop naar Europa, de rest is geschiedenis. Messi zou in Catalonië onder meer vier keer de Champions League winnen, tien keer kampioen van Spanje winnen en zeven keer beslag leggen op de Ballon d'Or. In 2021 verliet hij de club in tranen, om na twee seizoenen bij PSG in de zomer van 2023 te tekenen bij Inter Miami.

Bij de MLS-club ligt Messi nog vast tot eind 2028. In de eerste helft van 2027 vindt echter een 'transitie' plaats in de Amerikaanse competitie, waardoor het seizoen straks gelijk loopt aan dat in de meeste Europese competities. Newell's zou Messi in die periode terug naar Argentinië willen halen, vertelt Medina aan TN. "Het is een project dat groter is dan de club, groter dan de stad Rosario, de provincie en het hele Argentijnse voetbal. Het hangt er vanaf wat we hem kunnen bieden, qua infrastructuur en qua sportief programma", aldus Medina.

Messi heeft in het verleden al eens uitgesproken graag nog eens voor Newell's Old Boys te willen spelen. "Maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Een deel van mij twijfelt vanwege de huidige staat van het land", zei hij in 2017 in een Spaans interview. "Ik heb een gezin, mijn kinderen komen op de eerste plaats en dan pas ikzelf. Ik wil dat ze opgroeien op een rustige plaats waar ze veilig kunnen leven.'