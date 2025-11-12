Hoewel deze week plotseling opdook in het stadion van FC Barcelona en hij openlijk toegeeft de Spaanse stad te missen, vindt voorzitter Joan Laporta het 'ongepast' om ook maar te praten over een mogelijke terugkeer van de Argentijnse superster. Wel hoopt Laporta dat Messi, die in 2021 de deur achter zich dichttrok in stadion Camp Nou, alsnog het afscheid krijgt dat hij verdient.

De complete voetbalwereld reageerde geschokt toen Messi in 2021 - in tranen - bekendmaakte dat hij Barcelona zou gaan verlaten. De Argentijn speelde al sinds zijn dertiende voor de Catalaanse club waarmee hij alle mogelijke prijzen die er maar te winnen zijn in de wacht zou slepen. Messi tekende uiteindelijk bij Paris Saint-Germain. Toen zijn contract in Parijs afliep ondernam Barcelona nog wel een poging de verloren zoon weer binnen te halen, maar het kamp-Messi was er niet van overtuigd dat de club hem zou kunnen inschrijven voor de Spaanse competitie, waardoor een terugkeer afketste. De achtvoudig Ballon d'Or-winnaar tekende uiteindelijk bij MLS-club Inter Miami, waar hij later gezelschap zou krijgen van zijn vroegere Barcelona-ploeggenoten én vrienden Sergio Busquets, Jordi Alba en Luis Súarez.

Afgelopen zondagavond dook Messi plotseling op in een leeg Camp Nou, op de avond dat Barcelona het uitduel bij Celta de Vigo (2-4 winst) speelde. Barcelona was niet op de hoogte van het bezoek van de voormalige superster, zo vertelt Laporta: "Ik wist niet dat hij zou komen, maar Camp Nou is zijn thuis. Ik denk dat het een spontaan besluit was, hij had net gegeten en wilde graag langskomen met wat vrienden", citeert Football España uit een interview dat Laporta gaf aan Radio Catalunya.

Laporta hoopt dat Messi alsnog het afscheid krijgt dat bij een speler van zijn statuur past. Een testimonial bij de heropening van Camp Nou, dat momenteel ingrijpend verbouwd wordt, lijkt de voorzitter daar een ideale gelegenheid voor. "Leo verdient het mooiste eerbetoon ter wereld. Als het stadion klaar is hebben we plek voor 105.000 fans dus we zouden hem dan graag hier hebben."

Messi gaf zelf een zeldzaam interview aan de krant Sport en zei daarin onder meer dat hij Barcelona nog altijd mist. Laporta lijkt de deur voor een daadwerkelijke terugkeer als speler echter te sluiten. "Zijn vertrek is niet gegaan zoals we dat allemaal wilden. Als het eerbetoon kan helpen om ongedaan te maken wat niet perfect gedaan is, maar nog steeds moest gebeuren, dan is dat goed. Maar speculeren over een mogelijke terugkeer als speler is ongepast", aldus Laporta.