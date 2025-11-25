Chelsea speelt Barcelona zoek, spreekkoor over tegenvallende Lamine Yamal

Chelsea heeft een imposante overwinning geboekt op FC Barcelona in de Champions League. Op een kolkend Stamford Bridge werd Barcelona met 3-0 weggespeeld. De Londense ploeg van Enzo Maresca was vanaf de eerste minuut scherper, feller en vooral efficiënter dan het uiterst wankele Barça, dat bovendien de laatste helft met tien man moest spelen.

De toon werd al vroeg gezet in Londen. Chelsea drukte Barcelona direct naar achteren en dacht via Enzo Fernández al snel te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens hands. Even later verzuimde Ferran Torres aan de overkant de 0-1 te maken toen hij oog in oog met Sánchez naast mikte. Het bleek een dure misser, want na twee eerder afgekeurde Chelsea-goals kregen de Catalanen alsnog het deksel op de neus: na een korte corner werd Cucurella diep gestuurd, zijn lage voorzet werd door Neto subtiel geraakt en in de mêlee werkte Koundé de bal in eigen doel: 1-0.

Rode kaart voor Araújo

Barcelona, met Frenkie de Jong in de ploeg, oogde defensief compleet uit balans en daar kwam vlak voor rust nog een mentale dreun bovenop. Ronald Araújo, die eerder al geel had gekregen, beging een overtreding op Cucurella en zag terecht zijn tweede gele kaart. De aanvoerder liep zonder morren van het veld, terwijl Chelsea met een man meer én de voorsprong de kleedkamer opzocht. De schaarse oplevingen van Lamine Yamal en Lewandowski bleken niet genoeg om echt gevaarlijk te worden.

Na de pauze probeerde Hansi Flick met verse krachten nog iets te forceren – zo maakten onder anderen Marcus Rashford en later Raphinha hun opwachting – maar het was Chelsea dat volledig de controle had. De absolute smaakmaker was Estêvão. De Braziliaanse tiener dribbelde na 55 minuten op hoge snelheid door de binnenkant van de rechterzone, speelde eerst Cubarsí dol, hield Balde van zich af en joeg de bal vanaf een lastige hoek keihard in de rechterbovenhoek. Een onhoudbare knal, gemeten op 103 kilometer per uur: 2-0. Ondertussen zongen de Chelsea-fans richting de tegenvallende Barcelona-aanvaller Yamal: 'You're just a shit Estevão'.

Barcelona stortte daarna volledig in en Chelsea combineerde naar hartelust. Doelman García hield zijn ploeg nog even op de been bij inzetten van onder meer Neto, maar halverwege de tweede helft was het opnieuw raak. Neto dribbelde door het centrum, stuurde Fernández de diepte in en die legde de bal breed op de meegelopen Delap, die koelbloedig in de verre hoek afrondde: 3-0. Zelfs een nieuwe VAR-check op buitenspel kon het feest niet meer bederven. In de slotfase joeg Chelsea nog op meer, maar het bleef bij drie goals.