Qarabag-trainer Gurban Gurbanov vindt dat hij zijn ploeg niets kan verwijten na de 2-4 nederlaag tegen Ajax in de Champions League. Hij complimenteert de Amsterdamse club voor het uiterst effectieve spel in Baku.

"Ik wil Ajax feliciteren," begint de trainer van de kampioen van Azerbeidzjan na afloop van de wedstrijd. "Ik ben tevreden over mijn spelers. Wedstrijden met zo'n snel tempo hebben we de afgelopen jaren nauwelijks gespeeld. En dit soort ploegen vergeven je fouten niet," zegt hij over Ajax.

Artikel gaat verder onder video

"Het is de Champions League, dan moet je ook met dit soort resultaten rekening houden. We verliezen, maar we hebben wel gevochten. We hebben geen moment aan een gelijkspel gedacht. We dachten alleen maar aan winnen. Al met al was het vandaag een viering van het voetbal, het was alleen niet genoeg voor de overwinning. Ook dit soort resultaten horen erbij."

Ondanks de nederlaag tegen Ajax staat Qarabag er prima voor in de Champions League. Met zeven punten uit zes wedstrijden maakt de club een serieuze kans op plaatsing voor de tussenronde. Die stap had vandaag al gezet kunnen worden, maar Ajax bleek daarvoor te sterk.