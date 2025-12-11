Valentijn Driessen vindt dat Fred Grim als interim-trainer het seizoen moet afmaken bij Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf is na de 2-4 overwinning van de Amsterdammers op bezoek bij FK Qarabag zeer te spreken over de coach. Vooral het feit dat Grim veel jonge spelers opstelt kan Driessen wel bekoren.

De zestigjarige Grim werd begin oktober door Ajax toegevoegd aan de technische staf van de toen al wankelende hoofdtrainer John Heitinga. Na diens ontslag, een maand later, werd de oud-keeper als interim-trainer aangesteld. De bedoeling was dat de nieuwe technisch directeur - aangezien de huidige td Alex Kroes óók gaat vertrekken - vervolgens een definitieve opvolger voor Grim zou gaan aanstellen. Grim maakte na twee weken zelf bekend dat hij in ieder geval tot aan de winterstop zou aanblijven.

Als het aan Driessen ligt dan blijft Grim tot het einde van het seizoen aan, ook omdat een nieuwe technisch directeur de nieuwe trainer moet aanstellen. Vooralsnog is er nog geen opvolger voor Kroes, al zijn er wel gesprekken met Jordi Cruijff. "Laat Grim gewoon het seizoen afmaken", is Driessen kraakhelder bij Vandaag Inside. "Het wordt dit jaar toch niets meer. Laat die man lekker zitten en zoek een goede trainer voor volgend jaar."

Deels noodgedwongen speelde Ajax met een vrij jeugdig elftal tegen FK Qarabag. Zo stonden Jorthy Mokio en Sean Steur op het middenveld. Dat kon Driessen wel bekoren. "Ze maakten vier mooie doelpunten en speelden met jeugdspelers. Dat werkt altijd, overal. Bij alle clubs die in een slechte situatie zitten is er dan opeens toch meer talent dan gedacht", vervolgt de journalist.

Daarmee doet Grim nu hetzelfde als Martin Jol zo'n zestien jaar geleden ook deed. "Hij gaf de jeugd ook een kans, een van de spelers daarvan was Christian Eriksen. We weten allemaal hoe goed hij is geworden. Jeugd is altijd belangrijk geweest bij Ajax, maar omdat Ajax geld heeft, willen ze het uitgeven. Dat is altijd zo als je geld hebt", besluit Driessen.