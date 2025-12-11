Jürgen Klopp heeft gereageerd op de rel rondom bij zijn oude club Liverpool. De Duitser stelt dat de buitenspeler niet per se een lastige speler is om mee te werken, maar beaamt dat Salah voor problemen kan zorgen als je hem niet opstelt of wisselt.

Salah begon zaterdag tegen Leeds United (3-3) voor de derde wedstrijd op rij op de bank bij Liverpool. Op Elland Road moest de buitenspeler negentig minuten toekijken. Daar was hij woest om en na de wedstrijd verklaarde hij de oorlog aan Arne Slot. De Nederlandse trainer besloot de Egyptenaar vervolgens buiten de wedstrijdselectie te laten voor het Champions League-duel met Internazionale (0-1 winst).

Inmiddels heeft ook Klopp, die zeven seizoenen met Salah samenwerkte, zich over de rel uitgesproken. “We worden allemaal enorm beïnvloed door ons verleden - hoe we zijn opgevoed en waar we zijn opgegroeid”, begon de voormalig trainer van The Reds bij de BBC. “Mo wist al vroeg in zijn leven dat hij meer moest doen dan anderen. Hij bleef zich altijd ontwikkelen en stopt nooit. Dat is zijn mentaliteit.”

Waar men Salah momenteel als lastig en dwars ziet, kan Klopp zijn mentaliteit juist waarderen. “Na iedere zomerstop kwam hij terug met een nieuwe vaardigheid. Het was alsof hij de hele tijd had geoefend op één specifieke pass. We pushten elkaar, om ervoor te zorgen dat we nooit zouden stoppen. En we zijn ook nooit gestopt. Dat moment waarop we de Premier League-trofee omhoog hielden, heeft ons voor het leven met elkaar verbonden”, aldus de Duitser, die Salah ‘een van de grootsten aller tijden’ noemt.

Toch geeft Klopp toe dat Salah wel een valkuil heeft in de samenwerking. “Ik zou niet zeggen dat hij makkelijk te managen is, maar hij is ook niet moeilijk te managen”, aldus de sportcoördinator van de voetbaltak van Red Bull. “Je krijgt alleen problemen met Mo Salah als hij niet speelt of als je hem wisselt.”