Live voetbal

Klopp laat zich uit over Salah-rel bij Liverpool

Jürgen Klopp als trainer van Liverpool
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
11 december 2025, 07:25

Jürgen Klopp heeft gereageerd op de rel rondom Mohamed Salah bij zijn oude club Liverpool. De Duitser stelt dat de buitenspeler niet per se een lastige speler is om mee te werken, maar beaamt dat Salah voor problemen kan zorgen als je hem niet opstelt of wisselt.

Salah begon zaterdag tegen Leeds United (3-3) voor de derde wedstrijd op rij op de bank bij Liverpool. Op Elland Road moest de buitenspeler negentig minuten toekijken. Daar was hij woest om en na de wedstrijd verklaarde hij de oorlog aan Arne Slot. De Nederlandse trainer besloot de Egyptenaar vervolgens buiten de wedstrijdselectie te laten voor het Champions League-duel met Internazionale (0-1 winst).

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft ook Klopp, die zeven seizoenen met Salah samenwerkte, zich over de rel uitgesproken. “We worden allemaal enorm beïnvloed door ons verleden - hoe we zijn opgevoed en waar we zijn opgegroeid”, begon de voormalig trainer van The Reds bij de BBC. “Mo wist al vroeg in zijn leven dat hij meer moest doen dan anderen. Hij bleef zich altijd ontwikkelen en stopt nooit. Dat is zijn mentaliteit.”

Waar men Salah momenteel als lastig en dwars ziet, kan Klopp zijn mentaliteit juist waarderen. “Na iedere zomerstop kwam hij terug met een nieuwe vaardigheid. Het was alsof hij de hele tijd had geoefend op één specifieke pass. We pushten elkaar, om ervoor te zorgen dat we nooit zouden stoppen. En we zijn ook nooit gestopt. Dat moment waarop we de Premier League-trofee omhoog hielden, heeft ons voor het leven met elkaar verbonden”, aldus de Duitser, die Salah ‘een van de grootsten aller tijden’ noemt.

Toch geeft Klopp toe dat Salah wel een valkuil heeft in de samenwerking. “Ik zou niet zeggen dat hij makkelijk te managen is, maar hij is ook niet moeilijk te managen”, aldus de sportcoördinator van de voetbaltak van Red Bull. “Je krijgt alleen problemen met Mo Salah als hij niet speelt of als je hem wisselt.”

➡️ Meer Liverpool nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jamie Carragher

Carragher kijkt recht in de camera en biedt excuses aan Salah aan

  • Gisteren, 17:08
  • Gisteren, 17:08
Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk

Virgil van Dijk neemt het niet op voor Arne Slot: 'Salah uitte alleen zijn gevoel'

  • Gisteren, 08:46
  • Gisteren, 08:46
Dominik Szoboszlai van Liverpool

Absentie Salah en Gakpo deert Liverpool niet dankzij late strafschop Szoboszlai

  • di 9 december, 23:01
  • 9 dec. 23:01
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jürgen Klopp

Jürgen Klopp
Functie: Coach
Leeftijd: 58 jaar (16 jun. 1967)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Brighton
15
4
23
9
Sunderland
15
1
23
10
Liverpool
15
0
23
11
Spurs
15
7
22
12
Newcastle
15
2
22

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel