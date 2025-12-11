is de verpersoonlijking van Ajax in 2025, zo schrijft Menno Pot in zijn column in Het Parool. De spits liep afgelopen weekend een blessure op aan zijn enkel en ging volgens de verslaggever vrij theatraal van het veld. In Sittard beeldde hij volgens Pot het 2025 van Ajax perfect uit.

Weghorst liep afgelopen weekend op bezoek bij Fortuna Sittard (1-3) een enkelblessure op, waardoor hij in ieder geval tot de winterstop niet inzetbaar is. De spits ging niet direct naar de kant, maar probeerde zich mans te houden. “Dat hij zo lang en theatraal door niemandsland doolde, lag aan zijn ploeggenoten, die onverstoorbaar de bal in de ploeg hielden”, stelt Pot, die de vergelijking maakt met een gewonde soldaat uit het begin van de film Saving Private Ryan. Deze soldaat liep verdwaasd rond over het slagveld met zijn afgeschoten arm in zijn hand.

Waar sommige spelers onopvallend naar de kant zouden zijn gestrompeld, kan Weghorst dat volgens Pot gewoon niet. “Alles wat hij doet is groot, theatraal en niet te missen.” De columnist stelt dan dat de spits ‘zonder het te beseffen’ het jaar 2025 van Ajax uitbeeldt. “Hij verpersoonlijkt het welbeschouwd als geen ander: beperkt, gekneusd, gefrustreerd. Wéér gesneefd in Sittard; zo zwaaide hij af op de drempel van het aarzelende herstel.”

Bij tegenslagen geldt voor Ajax en Weghorst hetzelfde: “Ze kapseizen nooit zwijgend, het moet altijd met zoveel misbaar dat je er als niet-Ajacied wel een gniffelende ramptoerist van móét worden, ook al was je het niet van plan. Wout ís Ajaxjaar 2025”, benadrukt Pot. “Telt dat ook als Ajax-dna?”