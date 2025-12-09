Ajax kan in ieder geval tot aan de winterstop geen beroep meer doen op spits , zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De spits heeft 'forse schade' aan zijn enkelbanden overgehouden aan het uitduel met Fortuna Sittard van afgelopen zaterdag, die eindigde in een 1-3 overwinning.

Na ongeveer een kwartier spelen, bij een 1-0 achterstand, werd Weghorst stevig op zijn enkel geraakt door tegenstander Shawn Adwoye. De spits krabbelde nog wel weer op - nadat hij eerst boos werd dat hij geen penalty kreeg én dat zijn medespelers gewoon door voetbalden - maar moest zich na een klein halfuur alsnog laten wisselen. Bij het verlaten van het veld was duidelijk een bloedvlek op zijn kous te zien, aan de binnenkant van zijn rechterenkel.

Artikel gaat verder onder video

Gisteren (maandag) werd al duidelijk dat het uitduel bij Qarabag in de Champions League (woensdag) te vroeg zou komen voor Weghorst en dat de spits dan ook niet mee zou afreizen naar Azerbeidzjan. Naar nu blijkt is hij op z'n vroegst begin 2026 weer terug bij Ajax. Behalve het treffen met Qarabag mist hij dus ook de Klassieker van zondag tegen Feyenoord, het bekerduel tegen Excelsior Maassluis (woensdag 17 december) en de uitwedstrijd bij N.E.C. (zaterdag 20 december).