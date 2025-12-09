Live voetbal

Domper voor Ajax: Weghorst door 'forse schade' pas in 2026 terugverwacht

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
9 december 2025, 11:55

Ajax kan in ieder geval tot aan de winterstop geen beroep meer doen op spits Wout Weghorst, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De spits heeft 'forse schade' aan zijn enkelbanden overgehouden aan het uitduel met Fortuna Sittard van afgelopen zaterdag, die eindigde in een 1-3 overwinning.

Na ongeveer een kwartier spelen, bij een 1-0 achterstand, werd Weghorst stevig op zijn enkel geraakt door tegenstander Shawn Adwoye. De spits krabbelde nog wel weer op - nadat hij eerst boos werd dat hij geen penalty kreeg én dat zijn medespelers gewoon door voetbalden - maar moest zich na een klein halfuur alsnog laten wisselen. Bij het verlaten van het veld was duidelijk een bloedvlek op zijn kous te zien, aan de binnenkant van zijn rechterenkel.

Artikel gaat verder onder video

Gisteren (maandag) werd al duidelijk dat het uitduel bij Qarabag in de Champions League (woensdag) te vroeg zou komen voor Weghorst en dat de spits dan ook niet mee zou afreizen naar Azerbeidzjan. Naar nu blijkt is hij op z'n vroegst begin 2026 weer terug bij Ajax. Behalve het treffen met Qarabag mist hij dus ook de Klassieker van zondag tegen Feyenoord, het bekerduel tegen Excelsior Maassluis (woensdag 17 december) en de uitwedstrijd bij N.E.C. (zaterdag 20 december).

➡️ Meer Wout Weghorst nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Rayane Bounida

Imke Courtois vreest: 'Strijd om Rayane Bounida gaat losbarsten'

  • Gisteren, 21:50
  • Gisteren, 21:50
Feyenoord-speler Quinten Timber

Rob Jansen: 'Quinten Timber gaat weg bij Feyenoord'

  • Gisteren, 19:45
  • Gisteren, 19:45
Ajax-spits Wout Weghorst

Ajax mist Weghorst, Taylor en Sutalo tegen FK Qarabag

  • Gisteren, 16:44
  • Gisteren, 16:44
6 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Derk62
23 Reacties
852 Dagen lid
46 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heeft in Engeland gevoetbald,en dan zo janken om een bloed vlekje

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Derk62
23 Reacties
852 Dagen lid
46 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heeft in Engeland gevoetbald,en dan zo janken om een bloed vlekje

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fortuna - Ajax

Fortuna Sittard
1 - 3
Ajax
Gespeeld op 6 dec. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25
6
Groningen
15
0
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel