Wout Weghorst heeft zich zondagavond na de staking van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen van zijn beste kant laten zien. De spits van de Amsterdamse club stond zijn wedstrijdshirt af aan een jonge supporter.
Supporters van Ajax hebben zondag met een uitgebreide vuurwerkshow Tum, een onlangs overleden supporter, geëerd. Dit gebeurde in de vijfde minuut van het duel met FC Groningen. Nadat de wedstrijd in eerste instantie veertig minuten tijdelijk was gestaakt, staken de Ajax-fans dertig seconden na de hervatting opnieuw vuurwerk af. Een doelbewuste actie. Scheidsrechter Bas Nijhuis kon niet anders dan de wedstrijd definitief staken.
Ajax-spits Weghorst besloot op het moment dat duidelijk werd dat de wedstrijd definitief gestaakt was, zijn wedstrijdshirt af te staan aan een jonge Ajax-supporter. Vervolgens omhelsde de spits van Ajax de jongen, en dat leverde mooie beelden op.
