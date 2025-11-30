Live voetbal 2

Fraai gebaar van Weghorst na staking: shirt en knuffel voor jonge fan

Weghorst/fan
Foto: © ESPN
Redactie FCUpdate
30 november 2025, 21:15   Bijgewerkt: 21:32

Wout Weghorst heeft zich zondagavond na de staking van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen van zijn beste kant laten zien. De spits van de Amsterdamse club stond zijn wedstrijdshirt af aan een jonge supporter.

Supporters van Ajax hebben zondag met een uitgebreide vuurwerkshow Tum, een onlangs overleden supporter, geëerd. Dit gebeurde in de vijfde minuut van het duel met FC Groningen. Nadat de wedstrijd in eerste instantie veertig minuten tijdelijk was gestaakt, staken de Ajax-fans dertig seconden na de hervatting opnieuw vuurwerk af. Een doelbewuste actie. Scheidsrechter Bas Nijhuis kon niet anders dan de wedstrijd definitief staken.

Ajax-spits Weghorst besloot op het moment dat duidelijk werd dat de wedstrijd definitief gestaakt was, zijn wedstrijdshirt af te staan aan een jonge Ajax-supporter. Vervolgens omhelsde de spits van Ajax de jongen, en dat leverde mooie beelden op.

Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
© Imago

Timo987
Timo987
avatar

Klasse actie van Weghorst, mag ook eens gezegd worden

CG
CG
avatar

Toch iets positiefs over Weghorst wat hij laat zien. Veel beter dan op het veld zelf !!

Klasse actie van Weghorst, mag ook eens gezegd worden

Toch iets positiefs over Weghorst wat hij laat zien. Veel beter dan op het veld zelf !!

