De staking bij Ajax - FC Groningen lijkt het gevolg van een doelbewuste actie van Ajax-supporters. Al in de vijfde minuut ging het mis in de Johan Cruijff ArenA. Na een onderbreking van veertig minuten volgden direct weer fakkels op het veld, waardoor het duel definitief werd gestaakt.
Het vuurwerk is mogelijk een eerbetoon aan de overleden Ajax-fan Tum (29) op 19 november. Maar dat verklaart niet waarom er na het eerste eerbetoon nóg een keer vuurwerk afgestoken moest worden. De actie heeft veel weg van een opzetje om de wedstrijd definitief te laten staken. Er zal nu een nieuw moment gezocht moeten worden om het duel af te maken, vermoedelijk zonder publiek.
Arbiter Bas Nijhuis sprak van een ‘poppenkast’ en noemde de gebeurtenissen ‘schandalig’. “Fakkels op het vak is al te gek voor woorden. Maar als je hier je eigen spelers met iets in de ogen wil raken, dan moet je hier vooral mee doorgaan. Het is echt schandalig. Over een goede tien minuten gaan we het veld weer op. Geruchten dat het in minuut 27 opnieuw gebeurt? Dan gaan we weer naar binnen toe. Het is een poppenkast, schandalig”, zei hij na het eerste incident al. Met die kennis werd toch nog een keer vuurwerk afgestoken, waarna Nijhuis zijn conclusies trok.
De laatste keer dat een wedstrijd definitief werd gestaakt door toedoen van Ajax-fans, was in september 2023. Toen ging het om De Klassieker tegen Feyenoord. Bij een 0-3 tussenstand gooiden fans toen fakkels op het veld, waarna het restant drie dagen later zonder publiek werd uitgespeeld. Feyenoord won met 0-4.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Bijzonder treurig. Steeds is er een relatief kleine groep die het verziekt voor vele goedwillende normale aanhangers / voetballiefhebbers. Doelbewust of niet, dat vind ik nog niet eens terzake doen. Het punt is dat dit soort zaken telkens weer terugkeren in het voetbal, ook bij andere clubs, en dat je er feitelijk vrij weinig aan kunt doen. Dat is althans mijn opvatting. Door de jaren heen is de macht van hooligans in de sport zo groot geworden dat je, als het gebeurd, niets meer te vertellen hebt in je eigen stadion. En dan kun je wel maatregelen treffen tegen een club maar die zijn gewoon machteloos hiertegen. Ze doen het niet voor niets in grote groepen en ik weet 100% zeker dat clubmensen (bestuurders etc) gewoon ernstig bedreigd worden als ze maatregelen willen nemen. Ik heb dit soort zaken ook bij kleine (met alle respect) gezien, zoals bij Roda of ADO. Je gaat dit niet oplossen door wedstrijden zonder publiek te spelen of door een club punten af te trekken. Dat zijn schijnoplossingen. Ik ben van mening dat een club hier vrij weinig tegen kan uitrichten. Ik vrees zelfs dat ook de overheid dat niet kan. Hoe dan ook, triest.
Probeer het eens zou ik zeggen. Ik denk dat als je bestuurder bent, van welke club dan ook, en je gaat tegen zo'n groep mensen zeggen dat ze niet meer welkom zijn....ik denk dat je niet meer lekker slaapt, laat staan veilig over straat loopt.
Dit is echt niet normaal. Dit is al eerder gebeurd bij de klassieker 0-4. Ajax wist dat dit kon gebeuren waarom zijn er geen netten geplaatst? Zelfs bij ESPN wisten ze dat dit gepland was. Ajax moet hiervoor zwaar gestraft voor worden. Een wonder dat er geen doden zijn gevallen.
Onbegrijpelijk dat dit gebeurd. Al die zogenaamde nep supporters levenslang stadion verbod geven. Ajax verkeerd al in zware tijden en deze mensen maken de club echt helemaal kapot. Als ik dit zie doet me dat pijn dat mij club na klote gaat. En vriendje stokvis jij kan beter stil zijn jij kraamt echt onzin uit net dat Ajax dit opzettelijk doet jij bent echt zo anti Ajax jou comment zijn altijd nutteloos. Ieder ander supporter Ajax psv of wat dan ook die weten echt wel dat het om raddraaiers gaan en niet wat meneertje stokvis hier beweert trieste mannetje. Normaal zal ik niets zeggen maar deze onzin op deze trieste dag is de druppel😡
Dus jij wil zeggen dat de wedstrijd tegen Feyenoord niet met opzet is gestaakt door Ajax supporters bij een 0-4 stand. Dit deden ze echt wel opzettelijk en dat was niet de laatste keer. Ajax wist dit van tevoren. Ook vandaag. Waarom geen netten spannen. Ik ben blij dat er geen doden gevallen zijn. Over triest gesproken je bent zelf een triest mannetje. Je kraamt zelf onzin uit.
@Vriendje Stokvis Denk je nu echt dat Ajax dit doelbewust dit laat doen? Je bent een onrust stoker elke voetbal nieuws artikel over Ajax ben je negatief. Als je nu eens objectief was dan had ik je serieus kunnen nemen. Ja uhm ajax thuis tegen Groningen gaat Ajax bewust laten gebeuren kijk eens na de de statistieken van Groningen die zijn niet best dit was juist een perfect moment om punten te pakken. En met deze manier kan Ajax punten afstraf gaan krijgen en dan denk jij dat Ajax dit bewust doet? Wat een onzin kraam jij hier altijd uit met nog een paar anti Ajax waarvan zelf een paar leuke nep accounts bij zitten die jou wel goed ondersteunen. Wat een neppe zooi Fc update zal jullie als onrust stokers op moeten verbannen totaal onzin veel neppe accounts en ga zo maar door Veel Ajax supporters psv supporters en Feyenoord supporters die wel objectief zijn die zijn het volledig met mij eens! En di zullen niet eens zijn met jou onzin dat Ajax dit bewust doet 😡😡 triest figuur!
Het is gewoon tuig. Wij hebben er ook een paar zitten bij Feyenoord misschien allemaal gezamenlijk in een busje stoppen en deze dan vullen met aangestoken vuurwerk?
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Bijzonder treurig. Steeds is er een relatief kleine groep die het verziekt voor vele goedwillende normale aanhangers / voetballiefhebbers. Doelbewust of niet, dat vind ik nog niet eens terzake doen. Het punt is dat dit soort zaken telkens weer terugkeren in het voetbal, ook bij andere clubs, en dat je er feitelijk vrij weinig aan kunt doen. Dat is althans mijn opvatting. Door de jaren heen is de macht van hooligans in de sport zo groot geworden dat je, als het gebeurd, niets meer te vertellen hebt in je eigen stadion. En dan kun je wel maatregelen treffen tegen een club maar die zijn gewoon machteloos hiertegen. Ze doen het niet voor niets in grote groepen en ik weet 100% zeker dat clubmensen (bestuurders etc) gewoon ernstig bedreigd worden als ze maatregelen willen nemen. Ik heb dit soort zaken ook bij kleine (met alle respect) gezien, zoals bij Roda of ADO. Je gaat dit niet oplossen door wedstrijden zonder publiek te spelen of door een club punten af te trekken. Dat zijn schijnoplossingen. Ik ben van mening dat een club hier vrij weinig tegen kan uitrichten. Ik vrees zelfs dat ook de overheid dat niet kan. Hoe dan ook, triest.
Probeer het eens zou ik zeggen. Ik denk dat als je bestuurder bent, van welke club dan ook, en je gaat tegen zo'n groep mensen zeggen dat ze niet meer welkom zijn....ik denk dat je niet meer lekker slaapt, laat staan veilig over straat loopt.
Dit is echt niet normaal. Dit is al eerder gebeurd bij de klassieker 0-4. Ajax wist dat dit kon gebeuren waarom zijn er geen netten geplaatst? Zelfs bij ESPN wisten ze dat dit gepland was. Ajax moet hiervoor zwaar gestraft voor worden. Een wonder dat er geen doden zijn gevallen.
Onbegrijpelijk dat dit gebeurd. Al die zogenaamde nep supporters levenslang stadion verbod geven. Ajax verkeerd al in zware tijden en deze mensen maken de club echt helemaal kapot. Als ik dit zie doet me dat pijn dat mij club na klote gaat. En vriendje stokvis jij kan beter stil zijn jij kraamt echt onzin uit net dat Ajax dit opzettelijk doet jij bent echt zo anti Ajax jou comment zijn altijd nutteloos. Ieder ander supporter Ajax psv of wat dan ook die weten echt wel dat het om raddraaiers gaan en niet wat meneertje stokvis hier beweert trieste mannetje. Normaal zal ik niets zeggen maar deze onzin op deze trieste dag is de druppel😡
Dus jij wil zeggen dat de wedstrijd tegen Feyenoord niet met opzet is gestaakt door Ajax supporters bij een 0-4 stand. Dit deden ze echt wel opzettelijk en dat was niet de laatste keer. Ajax wist dit van tevoren. Ook vandaag. Waarom geen netten spannen. Ik ben blij dat er geen doden gevallen zijn. Over triest gesproken je bent zelf een triest mannetje. Je kraamt zelf onzin uit.
@Vriendje Stokvis Denk je nu echt dat Ajax dit doelbewust dit laat doen? Je bent een onrust stoker elke voetbal nieuws artikel over Ajax ben je negatief. Als je nu eens objectief was dan had ik je serieus kunnen nemen. Ja uhm ajax thuis tegen Groningen gaat Ajax bewust laten gebeuren kijk eens na de de statistieken van Groningen die zijn niet best dit was juist een perfect moment om punten te pakken. En met deze manier kan Ajax punten afstraf gaan krijgen en dan denk jij dat Ajax dit bewust doet? Wat een onzin kraam jij hier altijd uit met nog een paar anti Ajax waarvan zelf een paar leuke nep accounts bij zitten die jou wel goed ondersteunen. Wat een neppe zooi Fc update zal jullie als onrust stokers op moeten verbannen totaal onzin veel neppe accounts en ga zo maar door Veel Ajax supporters psv supporters en Feyenoord supporters die wel objectief zijn die zijn het volledig met mij eens! En di zullen niet eens zijn met jou onzin dat Ajax dit bewust doet 😡😡 triest figuur!
Het is gewoon tuig. Wij hebben er ook een paar zitten bij Feyenoord misschien allemaal gezamenlijk in een busje stoppen en deze dan vullen met aangestoken vuurwerk?