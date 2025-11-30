De staking bij Ajax - FC Groningen lijkt het gevolg van een doelbewuste actie van Ajax-supporters. Al in de vijfde minuut ging het mis in de Johan Cruijff ArenA. Na een onderbreking van veertig minuten volgden direct weer fakkels op het veld, waardoor het duel definitief werd gestaakt.

Het vuurwerk is mogelijk een eerbetoon aan de overleden Ajax-fan Tum (29) op 19 november. Maar dat verklaart niet waarom er na het eerste eerbetoon nóg een keer vuurwerk afgestoken moest worden. De actie heeft veel weg van een opzetje om de wedstrijd definitief te laten staken. Er zal nu een nieuw moment gezocht moeten worden om het duel af te maken, vermoedelijk zonder publiek.

Arbiter Bas Nijhuis sprak van een ‘poppenkast’ en noemde de gebeurtenissen ‘schandalig’. “Fakkels op het vak is al te gek voor woorden. Maar als je hier je eigen spelers met iets in de ogen wil raken, dan moet je hier vooral mee doorgaan. Het is echt schandalig. Over een goede tien minuten gaan we het veld weer op. Geruchten dat het in minuut 27 opnieuw gebeurt? Dan gaan we weer naar binnen toe. Het is een poppenkast, schandalig”, zei hij na het eerste incident al. Met die kennis werd toch nog een keer vuurwerk afgestoken, waarna Nijhuis zijn conclusies trok.

De laatste keer dat een wedstrijd definitief werd gestaakt door toedoen van Ajax-fans, was in september 2023. Toen ging het om De Klassieker tegen Feyenoord. Bij een 0-3 tussenstand gooiden fans toen fakkels op het veld, waarna het restant drie dagen later zonder publiek werd uitgespeeld. Feyenoord won met 0-4.