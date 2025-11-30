Supporters van FC Groningen balen van het aanvangstijdstip van de wedstrijd tegen Ajax. Het duel begint zondag om 20.00 uur, wat betekent dat de aanwezige uitfans pas heel laat thuis zullen zijn.

Supportersvereniging Ajax Life heeft begrip en bewondering voor de fans van Groningen. “Ondanks de (helaas) opgelegde buscombi en de vervelende aanvangstijd, kan FC Groningen rekenen op de steun van een uitverkocht uitvak. In het vak hangt een doek met ‘Stop zondag 20.00 uur’. Daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten”, schrijft Ajax Life.

Ook de clubleiding van Groningen is tegen de zondagavondwedstrijden. De club publiceerde er een statement over in oktober 2021, nadat de ticketverkoop en bezettingsgraad van seizoenkaarthouders tegenviel in een avondduel met AZ (2-0). "In totaal is onze financiële schade minimaal 75.000 euro", zei toenmalig algemeen directeur Wouter Gudde. "Maar wat veel belangrijker is: wij verkopen een product, in dit geval een seizoenkaart, waarvan de supporter geen gebruik kan maken. De cijfers bevestigen ons gevoel dat voetballen op zondag 20.00 uur een heel slecht idee is."

Het aanvangstijdstip van zondag 20.00 uur werd in het seizoen 2020/21 geïntroduceerd in de Eredivisie om clubs, die in een Europese competitie uitkomen, meer rust te geven tussen hun wedstrijden door. Groningen steunt dat initiatief, maar: "Waartegen wij geageerd hebben, is het voorstel dat alle clubs één keer op zondag 20.00 uur thuis spelen. Dus los van de vraag of dit met het oog op Europese wedstrijden noodzakelijk is. Wij zien het belang van live televisieregistraties, maar dit mag in onze ogen nooit ten koste gaan van het stadionbezoek van supporters en sponsors."

Met name voor mensen die maandag weer vroeg moeten werken en voor de jeugd is het lastig om zondagavond in het stadion te zijn, benadrukte Gudde. "Wij vinden deze ontwikkeling zorgwekkend en willen graag discussie voeren gebaseerd op de feiten."

