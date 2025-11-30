Robin van Persie heeft aanmerkingen op de arbitrage na de overwinning van Feyenoord op Telstar (1-2). De trainer stoorde zich aan het aantal minuten blessuretijd dat werd toegekend in de tweede helft, nadat arbiter Sander van der Eijk in de eerste helft nog streng op de klok lette.

Van Persie vindt het jammer dat Feyenoord het nog spannend maakte tegen Telstar, dat in de slotfase de aansluitingstreffer maakte. “Het hoefde niet spannend te worden. Ik denk dat wij genoeg hebben gedaan om in de veilige haven te komen. Het is jammer dat wij de kansen van Quinten Timber, Ayase Ueda en Anis Hadj Moussa niet benutten”, stelt de trainer in een interview met ESPN. “Daarin doen wij onszelf weer tekort, en dan moest 0-2 met dit spelbeeld ook nog genoeg zijn, want er was niet veel aan de hand, afgezien van een aantal afstandsschoten en voorzetten, die we vandaag heel goed verdedigden.”

“Maar als hij dan toch valt, dan weet je dat het spannend wordt”, geeft Van Persie aan. Hans Kraay junior concludeert: “Feyenoord hier tijdrekkend tegen Telstar.” Van Persie antwoordt: “Dat zie je wel als een mooie kop, hè? Het is natuurlijk wel bijzonder dat wij vlak voor rust een corner niet mochten nemen, maar dan kan je nog zeggen: tijd is tijd." Aan de eerste helft werd een minuut blessuretijd toegevoegd; na 67 seconden schoot Volendam de bal over de eigen achterlijn en die corner mocht Feyenoord niet nemen. Aan de tweede helft werden zes minuten toegevoegd, maar het fluitsignaal klonk pas op minuut 98:00. "We kregen zes minuten extra tijd, maar dan komt de vierde official (Laurens Gerrets, red.) naar me toe: ‘Jullie hebben straf, er komt nog een minuutje bij.’”

Gerrets zei dat niet letterlijk zo, erkent Van Persie. “Nee, dat maak ik ervan. Maar daar kwam het op neer: een strafminuutje. Dan denk ik: oké, is goed, 97 minuten. En toen kwam er nóg meer bij! Omdat wij dan zouden tijdrekken, maar dat was niet zo. Telstar schoot iedere bal uit en maakte ook overtredingen op Timber en Watanabe, dus dan vraag je er zelf om. Dan is het toch niet raar dat wij rustig naar de bal lopen? Of zou jij sprinten naar die bal, Hans?”

Complimenten voor Hadj Moussa

Verder is Van Persie complimenteus over Hadj Moussa, nadat hij vorige week nog kritisch was op de buitenspeler. “Ik vond hem goed spelen en hij was ook goed in zijn keuzes aan de bal. Hij had de juiste balans in het balbezit houden tegen het lage blok van Telstar, want dan moet je niet onnodig de bal verliezen. Ik vond hem daar heel volwassen in spelen en hard werken voor het team.”