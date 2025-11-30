Shaqueel van Persie maakte zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Telstar zijn debuut in de Eredivisie namens Feyenoord (1-2). De spits en zoon van hoofdtrainer Robin van Persie werd in de slotfase binnen de lijnen gebracht en kreeg nog een gele kaart vanwege spelbederf.

Er leek lang geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord, want met nog twee minuten officiële speeltijd op de klok leidden de Rotterdammers comfortabel met 0-2. In de 89ste minuut van de wedstrijd tekende Kay Tejan voor de aansluitingstreffer, waardoor het toch nog even spannend werd in Velsen-Zuid.

Feyenoord deed er in de blessuretijd alles aan om de zege over de streep te trekken. De nummer twee van de Eredivisie rekte opzichtig tijd en daar deed ook Shaqueel van Persie gretig aan mee: de negentienjarige spits liep Ronald Koeman junior in de 94ste minuut bewust in de weg toen de doelman van Telstar het spel snel wilde hervatten met een vrije trap. Het leverde de Feyenoorder een gele kaart op.

“Normaal ben ik daar niet echt van, maar het moest even”, reageert Shaqueel van Persie in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior op het moment.

Kraay junior vraagt Shaqueel van Persie hoe het is om onder zijn vader te spelen. “Het is niet lastig”, reageert de belofte. “Ik heb hem al twee jaar meegemaakt in de jeugd. We werken heel goed samen. Wij zijn het inmiddels al heel lang gewend en mijn teamgenoten ook. Wij hebben daar geen moeite mee.”

“Hij behandelt mij gewoon hetzelfde als elke andere speler. Natuurlijk accepteren de andere jongens het gewoon”, vervolgt Shaqueel van Persie. “En het is aan mij om met mijn kwaliteiten te laten zien dat ik gewoon een goede speler ben. Je wordt gewoon hetzelfde behandeld.”

Wat voor type speler is Shaqueel van Persie? Hij zegt zelf: “Ik ben een technische spits. Ik heb nog niet vaak kunnen laten zien wat ik kan, maar ik ben een technische spits die graag in bal komt en scorend vermogen heeft.”