heeft Feyenoord zondag na 25 minuten voetballen op voorsprong gebracht in de uitwedstrijd tegen Telstar: 0-1. Spelers en supporters van Telstar zijn na het openingsdoelpunt van de Japanse spits woedend op scheidsrechter Sander van der Eijk.

Feyenoord had het in de openingsfase van de wedstrijd ontzettend lastig met Telstar. De geplaagde ploeg van hoofdtrainer Robin van Persie oogde ideeëloos, maar wist na 25 minuten toch de score te openen. Ueda scoorde uit een lastige hoek, na een handig balletje van Anis Hadj Moussa.

De spelers van Telstar wendden zich na de treffer van Ueda woedend tot Van der Eijk. De arbiter liet namelijk doorspelen toen Telstar-linksbuiten Patrick Brouwer met een hoofdblessure op de grond lag, na een duel met Feyenoord-verdediger Bart Nieuwkoop.

De regels schrijven voor dat de scheidsrechter het spel moet stilleggen bij een hoofdblessure, maar Van der Eijk liet doorspelen. De VAR keek daarna nog even naar het moment, maar oordeelde dat van een overtreding van Nieuwkoop geen sprake was. Daardoor bleef het doelpunt van Ueda staan.

De supporters van Telstar uitten massaal hun onvrede vanaf de tribunes. Goed te horen na het doelpunt was dat Van der Eijk door de aanhang van de thuisploeg werd uitgemaakt voor onder meer ‘hondenl*l’.