Dirk Kuijt heeft donderdagavond genoten van het debuut van Shaqueel van Persie tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic. De trainer van FC Dordrecht was aanwezig in het stadion en vond dat de jongeling op een goede wijze debuteerde.

In gesprek met ESPN-verslaggever Bennett van Fessem werd Kuijt gevraagd naar het optreden van Shaqueel van Persie: "Ik kreeg gisteren kippenvel toen Shaqueel het veld opkwam. Het is geweldig, en hij deed het nog goed ook, want hij gaf bijna een assist."

Ondanks het persoonlijke succes van Shaqueel viel het teamresultaat tegen. Feyenoord kwam zwak voor de dag tegen de Schotse topclub en verloor uiteindelijk dik verdiend met 1-3. Toch gaf het debuut van de jongeling de aanwezige Kuijt reden voor optimisme over de toekomst van het talent in Rotterdam.

Kuijt’s eigen zoon, Aidan Kuijt, maakt net als Shaqueel van Persie goede stappen bij Feyenoord. Hij speelt momenteel in de 015 van de Rotterdamse club en ontwikkelt zich volgens Kuijt goed.

"Het gaat super goed met hem. Volgens mij heeft hij dit seizoen al twaalf doelpunten gemaakt, dus dat gaat super goed. Het is mooi om te zien."



