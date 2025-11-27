Feyenoord stelt enorm teleur: Celtic is de baas in onrustige Kuip

Feyenoord heeft zichzelf donderdagavond in de Europa League een slechte dienst bewezen. In een onrustige Kuip, waar frustratie en vuurwerk zich afwisselden, ging de ploeg van Robin van Persie met 1-3 onderuit tegen Celtic. De ploeg van Robin van Persie blijft daardoor staan op een schamele drie punten in de competitiefase. Het is voor Feyenoord alweer de vierde officiële nederlaag op rij, waarmee de crisis toch wel een feit is in Rotterdam.
De Rotterdammers begonnen met twee wijzigingen in de basis: Targhalline voor Quinten Timber en Lotomba voor Nieuwkoop. Ze zakten na een veelbelovende start alsnog door het ijs. Feyenoord schoot uitstekend uit de startblokken. Na elf minuten lag de bal al in het Schotse net: Steijn werd weggestuurd door Valente, hield het overzicht en bediende Ueda, die met een tegendraads schot voor 1-0 zorgde. Van buiten De Kuip werd vuurwerk afgestoken, dat het stadion in kwam. De Gerard Meijer Tribune bleef tegen Celtic leeg als gevolg van een door de UEFA opgelegde straf, ook voor het afsteken van vuurwerk.
Daarna begonnen de problemen ook op het veld. Celtic rook bloed en combineerde zich steeds makkelijker door de defensie. Eerst tikte Yang na een scrimmage simpel de 1-1 binnen, waarna vlak voor rust het dak eraf ging—en niet op positieve wijze. Wellenreuther treuzelde veel te lang, verloor de bal aan Hatate en zag Maeda de 1-2 binnenschuiven.
Na rust probeerde Feyenoord de controle te herwinnen, maar de thuisploeg vond geen enkele lijn. Pas na wissels en blessurebehandelingen kwam er weer wat vuur in De Kuip. Dat veranderde echter in pure woede toen Van Persie in de 75e minuut uitblinker Luciano Valente naar de kant haalde voor Timber. Valente bleef opvallend rustig: hij maande het publiek zelfs tot steun, wat door de tribunes werd opgepakt. Na afloop van de wedstrijd verzekerde hij dat zijn wissel was afgesproken met Van Persie.
Vijf minuten na de aftocht van Valente volgde een andere opvallende wissel. Shaqueel van Persie maakte zijn officiële Feyenoord-debuut, ingebracht door zijn vader. Een prachtig hoofdstuk voor het familiealbum, maar sportief bracht het geen omkering. Sterker nog: na balverlies van invaller Nieuwkoop handelde Celtic weer snel. Nygren poeierde de bal via de onderkant van de lat binnen en besliste de wedstrijd.
Zwaar onnodige nederlaag. Zonde dit weer
Het zat er niet in. Niet onverdiend verloren, maar een gelijkspel was zeker mogelijk geweest (ware het niet van 1 op 1 achterin in cruciale fase en de 'bijzondere' rol van wellenreuter bij de 1-2 ). Deze keer graag de wonden GOED likken en terug naar het goede spel
Na het optreden van PSV gisteren is dit zeer teleurstellend voor het NL voetbal. Van Persie had er vertrouwen in en er werd lacherig gedaan over de coach van Celtic. Het was Celtic dat heer en meester was in de kuip. Feijenoord viel zwaar tegen en inmiddels de zoveelste nederlaag op rij begint toch zorgwekkend te worden. Haalt van Persie de kerst? Het legioen was erg onrustig.
@FrankdeG je kan vast wel het linkje delen waar hij lacherig deed
Persie dacht: ik pas dezelfde taktiek als Priske en Psv toe. Hij ziet toch wel dat geen enkele Feyenoorder kan tippen aan een speler van Psv. Priskeverdedigde weliswaar, maar torn had je wel oa Paixao Het ergste vind ik de ONGELOOFLIJKE.STOMMITEIT om zijn zoon in DEZE wedstrijd in te brengen. Dit doe je bij een voorsprong Nukan deze jongen alleen denken: deze nederlaag kan niemand me meer afpakken
Beste ploeg won. Feyenoord had tweede helft wel de drive maar niet de kracht. Rare wissel van Valente. Ik vind Lotomba zo zwak en Targhalline vandaag zeker te matig (liep niet mee bij de 1-0). Sauer was niet best en Moussa verstopte zich goed.
