Feyenoord stelt enorm teleur: Celtic is de baas in onrustige Kuip

Feyenoord heeft zichzelf donderdagavond in de Europa League een slechte dienst bewezen. In een onrustige Kuip, waar frustratie en vuurwerk zich afwisselden, ging de ploeg van Robin van Persie met 1-3 onderuit tegen Celtic. De ploeg van Robin van Persie blijft daardoor staan op een schamele drie punten in de competitiefase. Het is voor Feyenoord alweer de vierde officiële nederlaag op rij, waarmee de crisis toch wel een feit is in Rotterdam.

De Rotterdammers begonnen met twee wijzigingen in de basis: Targhalline voor Quinten Timber en Lotomba voor Nieuwkoop. Ze zakten na een veelbelovende start alsnog door het ijs. Feyenoord schoot uitstekend uit de startblokken. Na elf minuten lag de bal al in het Schotse net: Steijn werd weggestuurd door Valente, hield het overzicht en bediende Ueda, die met een tegendraads schot voor 1-0 zorgde. Van buiten De Kuip werd vuurwerk afgestoken, dat het stadion in kwam. De Gerard Meijer Tribune bleef tegen Celtic leeg als gevolg van een door de UEFA opgelegde straf, ook voor het afsteken van vuurwerk.

Daarna begonnen de problemen ook op het veld. Celtic rook bloed en combineerde zich steeds makkelijker door de defensie. Eerst tikte Yang na een scrimmage simpel de 1-1 binnen, waarna vlak voor rust het dak eraf ging—en niet op positieve wijze. Wellenreuther treuzelde veel te lang, verloor de bal aan Hatate en zag Maeda de 1-2 binnenschuiven.

De Kuip kookt na controversiële wissel

Na rust probeerde Feyenoord de controle te herwinnen, maar de thuisploeg vond geen enkele lijn. Pas na wissels en blessurebehandelingen kwam er weer wat vuur in De Kuip. Dat veranderde echter in pure woede toen Van Persie in de 75e minuut uitblinker Luciano Valente naar de kant haalde voor Timber. Valente bleef opvallend rustig: hij maande het publiek zelfs tot steun, wat door de tribunes werd opgepakt. Na afloop van de wedstrijd verzekerde hij dat zijn wissel was afgesproken met Van Persie.

Vijf minuten na de aftocht van Valente volgde een andere opvallende wissel. Shaqueel van Persie maakte zijn officiële Feyenoord-debuut, ingebracht door zijn vader. Een prachtig hoofdstuk voor het familiealbum, maar sportief bracht het geen omkering. Sterker nog: na balverlies van invaller Nieuwkoop handelde Celtic weer snel. Nygren poeierde de bal via de onderkant van de lat binnen en besliste de wedstrijd.