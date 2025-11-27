Live voetbal 18

Feyenoord stelt enorm teleur: Celtic is de baas in onrustige Kuip

Wellenreuther baalt tijdens Feyenoord-Celtic
27 november 2025, 20:37   Bijgewerkt: 21:07

Feyenoord heeft zichzelf donderdagavond in de Europa League een slechte dienst bewezen. In een onrustige Kuip, waar frustratie en vuurwerk zich afwisselden, ging de ploeg van Robin van Persie met 1-3 onderuit tegen Celtic. De ploeg van Robin van Persie blijft daardoor staan op een schamele drie punten in de competitiefase. Het is voor Feyenoord alweer de vierde officiële nederlaag op rij, waarmee de crisis toch wel een feit is in Rotterdam.

De Rotterdammers begonnen met twee wijzigingen in de basis: Targhalline voor Quinten Timber en Lotomba voor Nieuwkoop. Ze zakten na een veelbelovende start alsnog door het ijs. Feyenoord schoot uitstekend uit de startblokken. Na elf minuten lag de bal al in het Schotse net: Steijn werd weggestuurd door Valente, hield het overzicht en bediende Ueda, die met een tegendraads schot voor 1-0 zorgde. Van buiten De Kuip werd vuurwerk afgestoken, dat het stadion in kwam. De Gerard Meijer Tribune bleef tegen Celtic leeg als gevolg van een door de UEFA opgelegde straf, ook voor het afsteken van vuurwerk.

Daarna begonnen de problemen ook op het veld. Celtic rook bloed en combineerde zich steeds makkelijker door de defensie. Eerst tikte Yang na een scrimmage simpel de 1-1 binnen, waarna vlak voor rust het dak eraf ging—en niet op positieve wijze. Wellenreuther treuzelde veel te lang, verloor de bal aan Hatate en zag Maeda de 1-2 binnenschuiven.

De Kuip kookt na controversiële wissel

Na rust probeerde Feyenoord de controle te herwinnen, maar de thuisploeg vond geen enkele lijn. Pas na wissels en blessurebehandelingen kwam er weer wat vuur in De Kuip. Dat veranderde echter in pure woede toen Van Persie in de 75e minuut uitblinker Luciano Valente naar de kant haalde voor Timber. Valente bleef opvallend rustig: hij maande het publiek zelfs tot steun, wat door de tribunes werd opgepakt. Na afloop van de wedstrijd verzekerde hij dat zijn wissel was afgesproken met Van Persie.

Vijf minuten na de aftocht van Valente volgde een andere opvallende wissel. Shaqueel van Persie maakte zijn officiële Feyenoord-debuut, ingebracht door zijn vader. Een prachtig hoofdstuk voor het familiealbum, maar sportief bracht het geen omkering. Sterker nog: na balverlies van invaller Nieuwkoop handelde Celtic weer snel. Nygren poeierde de bal via de onderkant van de lat binnen en besliste de wedstrijd.

Ron Jans en Antony

Ron Jans grapt: 'Wij zijn geïnteresseerd in Antony'

Arne Slot en Robin van Persie

Van Persie en Slot steunen elkaar in moeilijke periodes: ‘Kreeg een mooi berichtje van hem’

Van Persie persconferentie Feyenoord

Van Persie neemt Hadj Moussa apart na verlies tegen NEC: 'Cliché is waar'

De stoker
187 Reacties
827 Dagen lid
1.083 Likes
De stoker
Feyenoord is het kwijt en heeft niks in de Europa league te zoeken

Joseph
49 Reacties
1.041 Dagen lid
45 Likes
Joseph
Zwaar onnodige nederlaag. Zonde dit weer

peterdejong1983
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Het zat er niet in. Niet onverdiend verloren, maar een gelijkspel was zeker mogelijk geweest (ware het niet van 1 op 1 achterin in cruciale fase en de 'bijzondere' rol van wellenreuter bij de 1-2 ). Deze keer graag de wonden GOED likken en terug naar het goede spel

FrankdeG
104 Reacties
11 Dagen lid
239 Likes
FrankdeG
Na het optreden van PSV gisteren is dit zeer teleurstellend voor het NL voetbal. Van Persie had er vertrouwen in en er werd lacherig gedaan over de coach van Celtic. Het was Celtic dat heer en meester was in de kuip. Feijenoord viel zwaar tegen en inmiddels de zoveelste nederlaag op rij begint toch zorgwekkend te worden. Haalt van Persie de kerst? Het legioen was erg onrustig.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
@FrankdeG je kan vast wel het linkje delen waar hij lacherig deed

FrankdeG
104 Reacties
11 Dagen lid
239 Likes
FrankdeG
Kritisch lezen Peter. Ik schrijf dat er lacherig werd gedaan OVER de coach, niet dat de coach zelf lachterig deed.

De kikker
274 Reacties
959 Dagen lid
383 Likes
De kikker
Van persie heeft echt geluk dat dat de concurrentie net zo slecht speelt anders was het gewoon crisis

FrankdeG
104 Reacties
11 Dagen lid
239 Likes
FrankdeG
@kikker, dominic mostert schrijft in zijn artikel dat een crisis al een feit is in Rotterdam. Dat vind ik wel iets voorbarig. Het is wel zorgwekkend echter.

Vrij Dag
241 Reacties
557 Dagen lid
327 Likes
Vrij Dag
Persie dacht: ik pas dezelfde taktiek als Priske en Psv toe. Hij ziet toch wel dat geen enkele Feyenoorder kan tippen aan een speler van Psv. Priskeverdedigde weliswaar, maar torn had je wel oa Paixao Het ergste vind ik de ONGELOOFLIJKE.STOMMITEIT om zijn zoon in DEZE wedstrijd in te brengen. Dit doe je bij een voorsprong Nukan deze jongen alleen denken: deze nederlaag kan niemand me meer afpakken

De kikker
274 Reacties
959 Dagen lid
383 Likes
De kikker
Teleurstellend. Nu hopen dat de rest wel de Nederlandse eer hoog houd!.

0laf
981 Reacties
1.158 Dagen lid
5.373 Likes
0laf
Echt balen. Weer gewoon niet best.

ERIMIR
4.036 Reacties
508 Dagen lid
38.632 Likes
ERIMIR
Slappe wedstrijd van Feyenoord, wordt nou wel moeilijk om de volgende ronde te halen na die verliespartijen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
664 Reacties
1.158 Dagen lid
4.988 Likes
Mike
Beste ploeg won. Feyenoord had tweede helft wel de drive maar niet de kracht. Rare wissel van Valente. Ik vind Lotomba zo zwak en Targhalline vandaag zeker te matig (liep niet mee bij de 1-0). Sauer was niet best en Moussa verstopte zich goed.

balletje rond
281 Reacties
1.042 Dagen lid
1.461 Likes
balletje rond
Zeer slecht dit ik zie het somber in voor Feyenoord dit seizoen

Feyenoord - Celtic

Feyenoord
1 - 3
Celtic
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Ferencváros
4
4
10
4
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
5
Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Lyon
4
3
9
8
Plzeň
4
4
8
9
Betis
4
4
8
10
PAOK
4
3
7
11
Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
Genk
4
1
7
14
Porto
4
0
7
15
Fenerbahçe
4
0
7
16
Panathinaikos
4
1
6
17
Basel
4
1
6
18
Roma
4
1
6
19
Lille
4
0
6
20
Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead
4
-1
6
22
Young Boys
4
-4
6
23
Nottm Forest
4
1
5
24
Bologna
4
0
5
25
Crvena zvezda
4
-2
4
26
Sturm
4
-2
4
27
Celtic
4
-3
4
28
Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord
4
-3
3
30
Ludogorets
4
-4
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
4
-7
0

Complete Stand

