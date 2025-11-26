Live voetbal

Van Persie en Slot steunen elkaar in moeilijke periodes: ‘Kreeg een mooi berichtje van hem’

Arne Slot en Robin van Persie
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
26 november 2025, 15:34

Robin van Persie zit bij Feyenoord in een vergelijkbare situatie als Arne Slot bij Liverpool, zo stelt eerstgenoemde woensdag op zijn persconferentie. De trainer van de Rotterdammers vindt dat zowel zijn ploeg als de Engelsen wat pech hebben met recente resultaten, omdat beide teams wel delen van hun wedstrijden domineren.

Slot beleeft momenteel een lastige periode met Liverpool. De Nederlander zag zijn ploeg afgelopen weekend met 0-3 verliezen in eigen huis tegen Nottingham Forest, de zesde nederlaag in zeven competitiewedstrijden. Ook bij Feyenoord gaat het na een goede seizoensstart de afgelopen weken niet bepaald goed. Van de laatste vijf duels in alle competities gingen er vier verloren.

Op zijn persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Celtic geeft Van Persie aan dat hij een ‘heel mooi berichtje’ heeft gekregen van Slot. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd in De Kuip; in de periode dat Slot het voor het zeggen had bij Feyenoord, was Van Persie als trainer actief in de jeugdopleiding. De huidige oefenmeester van de Rotterdammers laat weten dat hij en Slot veel waardering voor elkaars werk hebben. “We zitten allebei in een fase waarin het niet meezit. Liverpool speelt in heel veel fases van heel veel wedstrijden hartstikke goed en toch verliezen ze best wel vaak de afgelopen periode.” Dat probleem duikt volgens Van Persie nu ook bij Feyenoord op.

“Het is mooi hoe we daar allebei naar kijken, dat je toch terugvalt op je principes”, gaat de trainer verder. “Zolang je dat blijft zien, staan alle signalen op groen dat dat heel snel weer gaat keren.” Van Persie is ervan overtuigd dat Slot het bij Liverpool weer op de rit gaat krijgen. “Arne is een fantastische trainer. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe hij zijn spelers raakt. De truc is om ondanks het resultaat jezelf te blijven en wel de dingen te blijven doen die je altijd doet. En vooral dingen benoemen.”

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20

