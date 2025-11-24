Live voetbal

Mike Verweij: 'Rustig bij Feyenoord omdat de ellende in Amsterdam nog veel groter is'

Robin van Persie en Fred Grim
Foto: © Imago/realtimes
Dominic Mostert
24 november 2025, 19:45

Feyenoord zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Van de laatste vijf officiële wedstrijden werden er vier verloren door de ploeg van Robin van Persie. Maar is er ook sprake van een crisis in Rotterdam-Zuid? Valentijn Driessen en Mike Verweij verschillen van mening. Verweij spreekt nog niet van een crisis bij Feyenoord en trekt de vergelijking met Ajax.

Nadat Driessen aangeeft dat er in zijn optiek wel sprake is van een crisis bij Feyenoord, stelt Verweij dat hij het nog niet zo ervaart. “En daar vond ik op social media een hele goede verklaring voor”, vertelt hij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Ik vind het redelijk rustig bij Feyenoord voor hoe het nu gaat. Misschien ook omdat ze soms wel goede helften spelen en dat er wel ontwikkeling in zit. Maar ik denk dat het ook rustig is bij Feyenoord omdat de ellende in Amsterdam nog veel groter is. Dat het daardoor een beetje ondersneeuwt.”

Driessen kan zich daar niet helemaal in vinden: “Ik denk niet dat Feyenoord-supporters denken: bij Ajax is het nog erger, dus bij ons is er niks aan de hand. Er heerst wel wat chagrijn, hoor.” Ook Verweij ziet dat de kritiek op sociale media onder supporters ‘gigantisch groot’ is. “Of me dat verbaast? Ja en nee. Je ziet ook wel echt positieve dingen. Maar hij heeft natuurlijk de voorrondes van de Champions League verknald, tussen aanhalingstekens. Dat heeft hij niet gehad. Dus ik snap dat er onvrede is.”

'Van Persie verdient tijd'

Wel verdient Van Persie wat tijd, vindt de Ajax-watcher. “Het is een jonge trainer, een beginnende trainer. Hij heeft dan wel bij Heerenveen gezeten, maar ik ben voorstander van iemand langer de tijd geven. Dat er wat onvrede is, kan ik me voorstellen.”

Volgens Driessen hoeft een crisis ook niet te betekenen dat de trainer meteen op straat gezet moet worden. “Maar het moet wel urgentie worden bij Feyenoord, dat het zo niet verder kan. Als je zeven kansen krijgt, moet je die gewoon benutten”, doelt hij op de kansenregen tegen NEC (2-4 nederlaag). “En een club waar na vier nederlagen in vijf wedstrijden géén crisis is, is in feite geen topclub. Er moet spanning op komen. Dan zie je wie aanhaakt en wie afhaakt.”

Zou jij zeggen dat er sprake is van een crisis bij Feyenoord?

Johan Derksen, Vandaag Inside

Derksen vindt Hadj Moussa-wissel van Van Persie belachelijk: 'Hij acteert de toptrainer'

Feyenoord-speler Sem Steijn

Derksen luidt noodklok voor Steijn en eist actie Van Persie: 'Hoe kan dit?'

Johan Derksen

Derksen serveert Pasveer helemaal af: 'Die moet bij Heracles in het zesde elftal spelen'

