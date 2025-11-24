Feyenoord heeft dit seizoen al met de nodige blessures te maken gehad. Ibrahim Afellay ziet daarin gelijkenissen met vorig seizoen onder Brian Priske, toen de spelers bij bosjes omvielen. De voormalig middenvelder concludeert dat de performance-afdeling heel veel te zeggen heeft in De Kuip.

Feyenoord beleefde zondag een vervelende middag in eigen huis tegen NEC, dat met 2-4 te sterk was. De Rotterdammers begonnen goed aan het duel, maar na een uur spelen kregen de bezoekers de overhand. De ploeg van Robin van Persie leek aan het begin van het seizoen zeer stabiel te zijn, maar daar is de afgelopen weken weinig meer van over. “De selectie heeft veel blessures”, geeft Pierre van Hooijdonk een mogelijke verklaring daarvoor bij Studio Voetbal. “Trainers roepen altijd dat dat geen excuus mag zijn, maar dat is het natuurlijk wel een beetje. Het pijpje is elke keer na een uurtje leeg, lijkt het op.”

Afellay noemt dat ‘opvallend’. “Onder Priske was dat ook het geval”, aldus de oud-speler van PSV en Barcelona. “Toen hadden ze ook heel veel blessures. Blijkbaar hebben de mensen van performance dusdanig een vinger in de pap en het voor het zeggen… Maar het is een teken aan de wand dat er onder Priske en nu onder Van Persie zo veel blessures waren.” Wim Kieft geeft aan geen idee te hebben wat een performance-afdeling doet en na een uitleg van Afellay stelt hij dat een trainer dit vroeger zelf allemaal bepaalde. “Maar die mensen zijn nu leidend, zij bepalen”, haakt de voormalig middenvelder erop in.

Guus Hiddink vertelt vervolgens dat het woord performance in zijn tijd als trainer geen ding was in het voetbal. “Je kunt grenzen verleggen, je kunt vaak meer dan je denkt”, zegt de voormalig toptrainer. “Maar dan wordt er dus een halt toegeroepen door de performance-coaches.” Hiddink neemt Brian Brobbey als voorbeeld. “Bij Ajax keek hij in minuut 57 altijd: ‘Oei, ik word in minuut 58 gewisseld’. Maar je kunt gewoon doorspelen joh.” De 79-jarige oud-trainer benadrukt dat de performance-afdeling wel serieus genomen moet worden, maar dat ze niet de overhand boven de trainer moeten krijgen.