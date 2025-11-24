Een opvallend fragment uit de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC (2-4) gaat hard rond op sociale media. Op beelden is te zien hoe Robin van Persie in minuut 68 een onsportieve actie uithaalt. Nadat de hoofdtrainer van de Rotterdammers een bal naar zich toegerold krijgt, geeft hij deze niet aan NEC-speler Eli Dasa. Voetbalfans walgen van het moment.

Feyenoord verloor zondag voor de derde keer op rij. Na een knotsgek duel moesten de Rotterdammers hun meerdere erkennen in NEC, dat met 2-4 te sterk was. Bij een 2-1-tussenstand haalde Van Persie een tamelijk onsportieve actie uit, die voor de nodige commotie zorgt op X.

Artikel gaat verder onder video

Na een ingreep van Quinten Timber – die ook een opvallende rol vertolkte – rolde de bal over de zijlijn, precies in de voeten van Van Persie. De coach van de Rotterdammers raapte de bal op en hield het leer in zijn hand.

NEC’er Dasa wilde het spel snel hervatten met een ingooi, maar Van Persie stak daar een stokje voor door de bal achter zijn rug door te halen, om hem vervolgens op de grond te leggen en weg te tikken. Dit alles speelde zich af in de 68ste minuut, één minuut voordat Noé Lebreton de 2-2 op het scorebord zette met een kopbal.

Door twee goals van Kento Shiogai ging Feyenoord uiteindelijk hard onderuit tegen de Nijmegenaren en leed het de derde opeenvolgende nederlaag.

Op X wordt het fragment gedeeld, en dat resulteert in talloze reacties. Veel mensen zijn niet te spreken over de onsportieve actie van Van Persie en reageren met termen als ‘klein’ en ‘triest’. “Het is en blijft een heel zielig mannetje”, zegt de een vol walging. Een ander reageert: “De zogenaamde vedette, kleuter op hoog niveau. Bijzonder dat dit niet bestraft wordt met een gele kaart.”

Lees hieronder een bundeling van boze reacties op Van Persie.