Voetbalfans kritisch op ‘sneue’ actie Van Persie, die bal weghoudt bij NEC

Robin van Persie baalt na nederlaag van Feyenoord
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
24 november 2025, 17:10   Bijgewerkt: 19:49

Een opvallend fragment uit de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC (2-4) gaat hard rond op sociale media. Op beelden is te zien hoe Robin van Persie in minuut 68 een onsportieve actie uithaalt. Nadat de hoofdtrainer van de Rotterdammers een bal naar zich toegerold krijgt, geeft hij deze niet aan NEC-speler Eli Dasa. Voetbalfans walgen van het moment.

Feyenoord verloor zondag voor de derde keer op rij. Na een knotsgek duel moesten de Rotterdammers hun meerdere erkennen in NEC, dat met 2-4 te sterk was. Bij een 2-1-tussenstand haalde Van Persie een tamelijk onsportieve actie uit, die voor de nodige commotie zorgt op X.

Na een ingreep van Quinten Timber – die ook een opvallende rol vertolkte – rolde de bal over de zijlijn, precies in de voeten van Van Persie. De coach van de Rotterdammers raapte de bal op en hield het leer in zijn hand.

NEC’er Dasa wilde het spel snel hervatten met een ingooi, maar Van Persie stak daar een stokje voor door de bal achter zijn rug door te halen, om hem vervolgens op de grond te leggen en weg te tikken. Dit alles speelde zich af in de 68ste minuut, één minuut voordat Noé Lebreton de 2-2 op het scorebord zette met een kopbal.

Door twee goals van Kento Shiogai ging Feyenoord uiteindelijk hard onderuit tegen de Nijmegenaren en leed het de derde opeenvolgende nederlaag.

Op X wordt het fragment gedeeld, en dat resulteert in talloze reacties. Veel mensen zijn niet te spreken over de onsportieve actie van Van Persie en reageren met termen als ‘klein’ en ‘triest’. “Het is en blijft een heel zielig mannetje”, zegt de een vol walging. Een ander reageert: “De zogenaamde vedette, kleuter op hoog niveau. Bijzonder dat dit niet bestraft wordt met een gele kaart.”

Lees hieronder een bundeling van boze reacties op Van Persie.

FrankdeG
67 Reacties
8 Dagen lid
163 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Van Persie zou zich niet bezig moeten houden met dit lage gedrag. Het is kinderachtig en het werkt tegen je. Respect krijg je niet met deze acties die de hele voetbalwereld ziet. Neem een voorbeeld aan grotere trainers zoals Bosz etc. Afleren en doorgaan.

Furyan
14 Reacties
3 Dagen lid
23 Likes
Furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

de scheids neem effe pauze je hoeft niet op elk Feyenoord bericht te reageren .

FC Bal op het dak
8 Reacties
1 Dag lid
14 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Jammer dat de scheids en de VAR dit ontgaan zijn die durven natuurlijk niet in te grijpen omdat het in de Kuip is. 🥲

Docker
103 Reacties
7 Dagen lid
216 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Om je dood te schamen. Respectloos naar je tegenstander toe. Een scheidsrechter moet daar gewoon een kaart voor trekken.

Vrij Dag
225 Reacties
554 Dagen lid
301 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

In eerste instantie dacht ik; een beetje tijdrekken toen hij de bal achter zijn rug om deed, maar er bleek veel meer te zijn. Zielig, sneu en dat voor een groot voetballer dat hij ooit was

0laf
980 Reacties
1.155 Dagen lid
5.370 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit was inderdaad niet nodig en gooide wellicht juist olie op het vuur. Beetje kinderachtig.

Feyenoord - NEC

Feyenoord
2 - 4
N.E.C.
Gespeeld op 23 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20

Complete Stand

