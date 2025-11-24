Nanne de Ru heeft voor het eerst gereageerd op zijn renovatieplan voor De Kuip. Vrijdagavond lekten de eerste beelden van het plan van de architect uit, dus besloot hij in gesprek met Rijnmond een toelichting te geven. De clubleiding is van mening dat er geen ruimte is voor renovatie in verband met achterstallig onderhoud. Dat kan volgens De Ru gelijktijdig.

Vrijdag doken op X de eerste beelden van het renovatieplan van De Ru voor De Kuip op. Een dag later benadrukte de directie van de Rotterdammers tegenover Rijnmond dat er op dit moment geen ruimte is om grote toekomstprojecten aan te gaan. Feyenoord wil eerst eenwording met Stadion Feijenoord realiseren, maar de aandeelhouders van het stadion zijn van mening dat de club eerst de plannen, waaronder die van De Ru, beoordeelt. Daar is volgens de stadiondirectie geen tijd voor, aangezien er zo snel mogelijk moet worden geïnvesteerd in het onderhoud van De Kuip. Feyenoord wil dit alleen financieren als het geen huurder van het stadion meer is. Daarom is het voor de Rotterdammers momenteel geen optie om het plan van De Ru in overweging te nemen.

Artikel gaat verder onder video

De architect geeft tegenover Rijnmond aan dat de licentie van De Kuip niet in gevaar komt als de club en het stadion met hem in zee gaan. De Ru stelt namelijk dat het noodzakelijke onderhoud en de renovatie van De Kuip gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. “Als je je huis verbouwt, er komt bijvoorbeeld een nieuwe serre bij, dan ga je ook niet eerst de woonkamer schilderen, de muur eruit en dan de serre plaatsen”, vergelijkt hij. “Nee, je gaat dat goed op elkaar afstemmen. Dat moet je hier ook doen.” De Ru hoopt dat alle partijen voor de stemming over de eenwording op 4 december het gesprek met elkaar aangaan om tot een oplossing te komen. “Volgens mij is die bereidwilligheid bij beide partijen er wel.”

Drie ‘stoplichten’

Bij het stadiondossier van Feyenoord is er sprake van drie verschillende ‘stoplichten’: de businesscase – of de club er na voltooiing op vooruit gaat –, de financiering en de bouwsom. De plannen voor Feyenoord City klapten op de laatste twee punten. Volgens De Ru zijn de drie stoplichten in zijn plan wel haalbaar. Voor de businesscase geldt dat seizoenkaarthouders via een ‘seat licensing model’ moeten betalen. Supporters zullen dan eerst een bedrag moeten betalen om binnen tien jaar een seizoenkaart te kunnen kopen. Daardoor zou de prijs van seizoenkaarten flink stijgen. Eenzelfde systeem moet gaan gelden voor de zakelijke klanten.

Wat betreft de financiering zit het volgens De Ru ook goed. “Banken willen bedrijven die op deze manier het plan willen meefinancieren een lening hiervoor verschaffen”, geeft hij aan. “Ik merk in het Rotterdamse bedrijfsleven dat er veel passie is voor Feyenoord, hiermee kunnen we dat ook vormgeven in een soort indirecte sponsorbijdrage.” Door het ‘seat licensing model’ zijn de banken ook enthousiast. “Het zorgt ervoor dat je een model hebt dat je de financieringslasten niet aan het stadion of de club hoeft te koppelen, maar aan de gebruikers van de stoelen. De Nederlandse banken zeggen ook graag daarmee aan de slag te gaan.”