De naam van Girona-trainer Míchel gaat rondt bij Ajax. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Hij benadrukt wel dat de Amsterdamse club eerst een technisch directeur gaat aanstellen.

Ajax zoekt door het ontslag van trainer John Heitinga een nieuwe trainer, maar gaat allereerst op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Alex Kroes heeft zijn lot namelijk verbonden aan dat van Heitinga, maar blijft op verzoek van de overige directieleden en de raad van commissarissen aan totdat er een opvolger is gevonden.

Ondertussen passeren meerdere namen de revue voor de trainersfunctie bij Ajax. Vanuit Zweden ging er het gerucht dat Henrik Rydström, eind september ontslagen bij Malmö FF, in beeld zou zijn. "Het is geen geheim dat Ajax op dit moment eerst een nieuwe technisch directeur wil aanstellen, voordat het in zee gaat met een nieuwe trainer. Voor de functie van TD heeft Jordi Cruijff op dit moment de beste papieren. "Hij staat ongetwijfeld op een lijstje, met honderd andere trainers. Maar het is geen voorname kandidaat", stelt Verweij.

"Dat is ook heel onlogisch omdat Jordi Cruijff waarschijnlijk de nieuwe technisch directeur wordt. Zou je dan nu al hele indringende gesprekken aangaan met een mogelijke nieuwe trainer? En dan Jordi Cruijff aanstellen? Dat is compleet de verkeerde volgorde. Deze naam wordt waarschijnlijk gedropt door een slimme zaakwaarnemer. Maar daar is op dit moment geen sprake van", verzekert Verweij.

De clubwatcher onthult een andere trainer die gelinkt wordt aan Ajax. "Een naam die je wel veel hoort is bijvoorbeeld de trainer van Girona: Míchel", verklapt Verweij. "Daar hebben Daley Blind en Donny van de Beek ook ervaringen mee. Dat is de man die ze heeft laten promoveren naar La Liga, en ook de Champions League heeft gehaald. Daarna heeft hij de pech gehad dat zijn hele elftal werd ontmanteld."

'Jordi Cruijff kent die markt heel goed'

Overigens verwacht Verweij dat als Cruijff de nieuwe technisch directeur wordt, dat hij nog wel vier of vijf trainers op zijn lijstje zal hebben. "Die markt kent Jordi heel goed", weet de journalist. "En na Farioli hoor je toch wel dat het toch misschien wel weer een goed idee is om in het buitenland te kijken. Waarbij Nederland zeker niet uit het oog wordt verloren", besluit hij.