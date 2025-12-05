Live voetbal 2

Wierd Duk weerspreekt 'rare' uitspraken van Johan Derksen over scheiding met Fidan Ekiz

Wierd Duk en Johan Derksen
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Redactie FCUpdate
5 december 2025, 16:51

Wierd Duk baalt van de manier waarop Johan Derksen zich in het programma Vandaag Inside heeft uitgesproken over zijn scheiding met presentatrice Fidan Ekiz. Volgens Duk heeft Derksen onzin verkondigd in de talkshow.

Duk, die regelmatig te gast is bij Vandaag Inside, was jarenlang getrouwd met Ekiz. Een paar jaar geleden ging het stel uit elkaar. Derksen stelde vorige maand dat dit te maken zou hebben gehad met het overmatige X-gebruik van Duk. "Ik heb sterk de indruk dat zijn huwelijk daarop kapotgegaan is", zei Derksen in oktober bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

"Dat is een verslaving", vervolgde de analist. "Ik heb wel eens gelezen dat zij zich hevig stoorde aan het feit dat hij de hele avond op de bank op die telefoon bezig was."

In gesprek met Panorama reageert Duk op die uitspraken van Derksen. Hij was er niet van gecharmeerd. "Ja, dat was een beetje een rare opmerking van Johan. Dat is dan weer vervelend."

Duk heeft ook een idee waar Derksen zijn uitspraak op baseert. "Dat verhaal komt oorspronkelijk van Peter Breedveld, die rare gek die dat ooit op zijn weblog heeft gezet. En dan nemen NRC en de Volkskrant dat gewoon over als feit. Johan had dat kennelijk ook gelezen en zei er iets over."

"Maar dat is natuurlijk onzin", benadrukt hij. "Zoiets is natuurlijk niet de reden voor een scheiding. Als je er wat serieuzer naar kijkt, is het eigenlijk bizar. Mensen schrijven dingen over mij die totaal verzonnen zijn."

In datzelfde interview met Panorama ging Duk ook in op de band die hij heeft met René van der Gijp. De oud-voetballer zit bij Vandaag Inside namelijk liever niet naast de journalist van De Telegraaf.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

Lees ook:
Bruno Fernandes

Man United, voor het eerst zonder De Ligt, kan aansluiting bij top vier niet vinden

  • Gisteren, 23:02
  • Gisteren, 23:02
Stadion Feyenoord De Kuip

Feyenoord doet toezegging: hyperambitieus stadionplan wordt onderzocht

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Romario

PSV en Energiedirect uit elkaar: 'Samenwerking leverde 25 miljoen euro op'

  • Gisteren, 22:06
  • Gisteren, 22:06
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel