Wierd Duk baalt van de manier waarop Johan Derksen zich in het programma Vandaag Inside heeft uitgesproken over zijn scheiding met presentatrice Fidan Ekiz. Volgens Duk heeft Derksen onzin verkondigd in de talkshow.

Duk, die regelmatig te gast is bij Vandaag Inside, was jarenlang getrouwd met Ekiz. Een paar jaar geleden ging het stel uit elkaar. Derksen stelde vorige maand dat dit te maken zou hebben gehad met het overmatige X-gebruik van Duk. "Ik heb sterk de indruk dat zijn huwelijk daarop kapotgegaan is", zei Derksen in oktober bij Vandaag Inside.

"Dat is een verslaving", vervolgde de analist. "Ik heb wel eens gelezen dat zij zich hevig stoorde aan het feit dat hij de hele avond op de bank op die telefoon bezig was."

In gesprek met Panorama reageert Duk op die uitspraken van Derksen. Hij was er niet van gecharmeerd. "Ja, dat was een beetje een rare opmerking van Johan. Dat is dan weer vervelend."

Duk heeft ook een idee waar Derksen zijn uitspraak op baseert. "Dat verhaal komt oorspronkelijk van Peter Breedveld, die rare gek die dat ooit op zijn weblog heeft gezet. En dan nemen NRC en de Volkskrant dat gewoon over als feit. Johan had dat kennelijk ook gelezen en zei er iets over."

"Maar dat is natuurlijk onzin", benadrukt hij. "Zoiets is natuurlijk niet de reden voor een scheiding. Als je er wat serieuzer naar kijkt, is het eigenlijk bizar. Mensen schrijven dingen over mij die totaal verzonnen zijn."

In datzelfde interview met Panorama ging Duk ook in op de band die hij heeft met René van der Gijp. De oud-voetballer zit bij Vandaag Inside namelijk liever niet naast de journalist van De Telegraaf.