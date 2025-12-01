Wim Kieft hoeft niet te rekenen op een plek aan tafel bij Vandaag Inside, als Studio Voetbal ophoudt te bestaan. Johan Derksen wil Kieft niet aan tafel hebben, omdat het programma dan een te hoog voetbalgehalte zou krijgen.

Derksen krijgt in de podcast Groeten uit Grolloo de vraag of Kieft welkom is bij Vandaag Inside. Hij is sinds vorige maand vaste tafelgast bij Studio Voetbal, maar de NPO heeft aangekondigd dat het programma na dit seizoen stopt als gevolg van bezuinigingen.

“Nee, Wim Kieft is niet welkom”, maakt Derksen duidelijk. “Maar dat heeft niks met Wim Kieft te maken, want Wilfred Genee, René van der Gijp en ik vinden Wim een prima jongen en we waren ook heel blij dat hij een plekje kreeg aan tafel bij de NOS. Maar wij zijn geen voetbalprogramma meer en het onderdeel voetbal wordt dus helemaal gecoverd door René van der Gijp. En op maandag, na het weekend, zit Valentijn Driessen erbij.”

“Als Wim Kieft daar ook nog bij aanschuift, dan zijn we weer een specifiek voetbalprogramma en die tijd ligt achter ons”, geeft Derksen aan. “Als René ermee zou stoppen, zou Wim Kieft een uitstekende vervanger zijn. Maar alleen een tafel met ex-voetballers die dan vervolgens de oorlog in Oekraïne oplossen, vind ik ongeloofwaardig.”

'Liever Valentijn Driessen dan Wim Kieft'

Derksen zegt dat hij liever Driessen dan Kieft aan tafel ziet. “Ik kies dan voor Valentijn. Dat is ook een heel nuchtere jongen. Ik heb hem alleen nog nooit ergens enthousiast over gehoord. Wim is een prima kerel en we waren erg blij voor hem, want hij heeft de centjes ook hard nodig. Dat komt er ook bij kijken. Maar in ons programma is geen plaats voor nog een voetbalanalist.”