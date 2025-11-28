Rob Geus heeft gereageerd op de beweringen die Johan Derksen onlangs in het programma Vandaag Inside deed. De analist stelde dat Geus voor zijn nieuwe programma stiekem in een sauna hebt gefilmd en daarmee naakte mensen in beeld hebt gebracht.
Daarnaast stelde Derksen in een uitzending van het populaire televisieprogramma dat Geus zou hebben geprobeerd om de sauna-eigenaar zijn eigen schoonmaakproducten aan te smeren. En dat is allemaal klinklare onzin, aldus Geus: "Johan Derksen heeft een verhaal de wereld ingebracht dat kant noch wal raakt", zegt hij in gesprek met De Telegraaf.
"Het klopt totaal niet. Ik heb al drie jaar geen schoonmaaklijn meer, dus hoe heb ik iets kunnen verkopen aan de sauna-eigenaar? Hij heeft dit verhaal helemaal uit zijn verband gerukt. Wat wij wel doen, is samenwerken met een schoonmaakbedrijf. Ik heb de beste man aangeboden om zijn bedrijf intensief te laten reinigen door deze dienst. Om de schimmels voorgoed te verwijderen.
Geus richt zich dan op de andere aantijging van Derksen. Hij zou naakte mensen in beeld hebben gebracht: "Ook hebben we geen naakte mensen op beeld staan. Ik dacht echt: klootzak, wat flik je mij nu? Dat zijn wel de nare dingen uit het vak."
