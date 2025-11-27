Live voetbal

Derksen ziet niks in Cruijff als td voor Ajax: ‘Huiberts en Aalbers aantoonbaar succesvol’

27 november 2025, 10:24

Johan Derksen denkt dat het een onverantwoorde gok is van Ajax om Jordi Cruijff aan te stellen als technisch directeur, zegt hij bij Vandaag Inside. De televisiepersoonlijkheid vindt dat Cruijff te veel zou teren op de ‘magische naam’ van zijn vader. Derksen ziet meer in de komst van Max Huiberts van AZ of Carlos Aalbers van NEC.

Ajax is momenteel druk op zoek naar een opvolger van Alex Kroes, die zijn functie ter beschikking stelde toen John Heitinga werd ontslagen. Maandag werd duidelijk dat de Amsterdammers serieuze verkennende gesprekken voeren met de zoon van Johan Cruijff. De Telegraaf deelde een foto van het gesprek in Barcelona met Menno Geelen en Marijn Beuker.

Derksen is geen voorstander van de komst van Cruijff naar Ajax, maakt hij woensdagavond duidelijk. “Ik denk dat Ajax een hele grote gok neemt als ze hem nemen”, begint de voormalig voetballer. “Jordi teert dan op de magische naam van zijn vader. Hij is een prima jongen, maar heeft weinig ervaring op dit gebied.” Derksen stelt dat hij zijn werk bij Maccabi Tel Aviv niet serieus neemt, terwijl hij vergeet dat hij ook als technisch directeur bij FC Barcelona heeft gewerkt.

Volgens Derksen kan Ajax beter in Nederland kijken, aangezien er momenteel zeker twee directeuren rondlopen in de Eredivisie die hij beter vindt dan Cruijff. “Max Huiberts van AZ en Carlos Aalbers van NEC zijn aantoonbaar heel succesvol met het aantrekken van spelers en de verkoop van spelers. Daardoor blijft er een winst over. Die verstaan hun vak. Zo’n jongen moet je aantrekken.” Derksen denkt dat een aanstelling van Cruijff meer voor het publiek is. “Dat is de meute koest houden: We hebben weer een Cruijff in huis. Maar daar heb je niet zo veel aan.”

