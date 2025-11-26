stopt met voetballen, maar gaat aan de slag bij Ajax. Dat heeft de 36-jarige oud-speler van onder meer Ajax en Newcastle United bekendgemaakt in gesprek met NH Nieuws. Anita keert terug bij zijn oude club om te kijken welke functie het beste bij hem past.

"Ik ben me aan het oriënteren wat ik graag zou willen doen bij de club, ik krijg de ruimte van Ajax om dat te doen", vertelt Anita. De voormalig middenvelder kende grote successen bij Ajax. Hij droeg maar liefst 152 keer het shirt van de Amsterdamse club en werd drie keer kampioen.

Na vorig seizoen nog kampioen te zijn geworden met FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie, kiest Anita er nu definitief voor te stoppen met betaald voetbal. Hij blijft wel actief als voetballer bij de amateurs van Ajax, maar wil daarnaast meer tijd besteden aan zijn gezin.

"Het wordt ook eens tijd dat ik aan hen denk. Mijn gezin moet voorop komen in plaats van mezelf. Het is mooi geweest, ik ben er goed uitgekomen en superfit", zegt Anita.