Mourinho geeft Ajax trap na: 'De beker staat in Manchester'

José Mourinho met op de achtergrond het logo van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
26 november 2025, 08:53

José Mourinho kan het niet laten om Ajax een trap na te geven nadat hij dinsdagavond met Benfica ook zijn achtste wedstrijd tegen de Amsterdammers in een zege heeft omgezet (0-2). The Special One refereert tijdens zijn persconferentie fijntjes nog even naar de Europa League-finale van 2017, waarin hij met Manchester United te sterk was voor het Ajax van toenmalig trainer Peter Bosz.

Mourinho stond in zijn periode bij Real Madrid (2010-2013) maar liefst zes keer tegenover Ajax in Europees verband en stapte even zo vaak als overwinnaar van het veld. De doelcijfers zijn veelzeggend: 20-2. Vier jaar na zijn vertrek uit Madrid trof hij de Amsterdammers opnieuw, nu als trainer van Manchester United in de Europa League-finale in Stockholm. Door goals van Paul Pogba en Henrikh Mkhitaryan werd het die avond 2-0 voor de Engelse grootmacht.

Sinds die avond ontliep Ajax Mourinho steevast - hij vocht wel meerdere duels met Feyenoord uit in de tussentijd - maar dinsdagavond kwam het tot een weerzien in de Johan Cruijff ArenA. En wéér pakte de Portugees, nu met Benfica, de volle buit: 0-2. Als Mourinho na afloop gevraagd wordt wat deze keer het verschil maakte zegt hij: "Het team. Het was echt een team. Ik heb Ajax ook met Manchester United als team verslagen."

"Het was een team performance. Een performance die de mensen bij Ajax destijds niet beviel. Maar de beker staat in Manchester", zegt Mourinho. "Vandaag was het niet perfect, maar het team was goed. Ajax had één schot in de eerste helft, goede redding van Trubin. En in de tweede helft was er dat die kans voor Klaassen. Twee kansen tegen in 90 minuten, in een uitwedstrijd in de Champions League, dat komt omdat de jongens heel compact gespeeld hebben", besluit de coach.

Ferrari412T2
101 Reacties
792 Dagen lid
452 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

The Special One? Nou, zo special is hij niet meer na keer op keer eruit te zijn gegooid bij verschillende clubs! Maar ja, als hij zo blij is dat hij wint van een club waar ook Excelsior van wint dan is het zijn ding.

Docker
131 Reacties
9 Dagen lid
269 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van hem kan ik het goed hebben.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ajax - Benfica

Ajax
0 - 2
Benfica
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

José Mourinho

José Mourinho
Benfica
Team: Benfica
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (26 jan. 1963)

Meer info

