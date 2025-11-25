José Mourinho grapt na Ajax – Benfica (0-2) over zijn relatie met Wesley Sneijder. De trainer van Benfica gaf Sneijder voor de Champions League-wedstrijd een zoen en spreekt na afloop mooie woorden over zijn voormalige pupil, al noemt hij Sneijder wel ‘the fatty guy’.

Sneijder analyseerde Khalid Boulahrouz de wedstrijd voor Ziggo Sport. Allebei werkten ze in hun spelersloopbaan samen met Mourinho. Door de analyse moest Mourinho even wachten voordat zijn interview met Noa Vahle van Ziggo Sport begon. “Khalid mag blij zijn als Wesley hem een kans gaf om te praten, want die vent praat zoveel”, zei Mourinho grappend over Sneijder.

Mourinho is Sneijder nog altijd dankbaar. “Come on. Hij gaf me de treble. Het beste jaar van mijn carrière. Niet alleen hij, maar hij was cruciaal. Khalid mag ik ook erg, ik heb goed met hem samengewerkt (bij Chelsea, red.), maar Wes… Hij gaf me mijn tweede CL. The fatty guy is very sweet.”

'Benfica had deze punten nodig'

Benfica pakte in Amsterdam de eerste punten van dit Champions League-seizoen. Een mooie opsteker voor Mourinho, die iets meer dan twee maanden in dienst is bij de Portugese topclub. “Ik ben hier erg blij mee. Voor ons was dit een finale. Deze drie punten hadden we nodig om hoop te houden. Het gaat me niet alleen om de kans om verder te komen in de Champions League, maar ook om de groei van het team. We speelden compact en zijn mentaal goed omgegaan met de druk van het moeten winnen.”

Het is ‘heel moeilijk’ om midden in het seizoen in te stappen bij een club, vindt The Special One. “Ik heb er weinig ervaring mee. In 25 jaar heb ik dit alleen bij Tottenham Hotspur meegemaakt. Je kiest de spelers niet, je hebt geen voorbereiding, je hebt elke drie dagen een wedstrijden, je hebt geen tijd om je ideeën door te voeren… Dat is vrij moeilijk. Maar Benfica is Benfica. De club betekent veel voor me, dus ik kon geen nee zeggen.”