Live voetbal

Vertonghen kijkt met pijn naar situatie bij Ajax

Vertonghen kijkt met pijn naar situatie bij Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
24 november 2025, 14:43

Jan Vertonghen baalt ervan hoe het nu bij Ajax gaat, zo laat hij weten in gesprek met Ajax Showtime. De Belgische oud-verdediger speelde jarenlang in de Amsterdamse hoofdmacht en denkt dat met name de druk van buitenaf ervoor zorgt dat het zo slecht gaat.

Ajax is momenteel weer in een flinke crisis beland. Na een seizoen onder Francesco Farioli, waarin de landstitel in de voorlaatste speeldag uit handen werd gegeven, staan de Amsterdammers er dramatisch voor. Na dertien wedstrijden heeft Ajax twintig punten, waarmee het op de zesde plaats staat. Voor Vertonghen, die tussen 2005 en 2012 220 keer in actie kwam voor de hoofdstedelingen, is het vervelend om te zien. “Het doet wel pijn”, geeft de oud-verdediger toe.

Artikel gaat verder onder video

De Belg denkt dat met name de druk van buitenaf ervoor zorgt dat Ajax niet goed kan presteren. “Er is geen tijd om een structuur neer te zetten.” Onder Farioli deden de Amsterdammers het tussen de crises door wél goed. “Dat komt doordat hij zich daar beter voor kon afsluiten, denk ik”, aldus Vertonghen, die ziet dat Fred Grim na het ontslag van John Heitinga interim-trainer is geworden. “Ik ken hem vrij goed. Grim is een echte Ajacied. Het is een slimme man en hij zal Ajax altijd op de eerste plaats zetten, boven zichzelf.”

Vertonghen zit dinsdag op de tribune als Ajax in de Champions League speelt tegen een van zijn andere oude clubs, Benfica. “Ik zal met mijn goede vriend Siem de Jong, die nu ook een functie binnen Ajax heeft, zitten.” Staat de Belg zelf open voor een functie binnen de club? “Ik heb verschillende mooie aanbiedingen uit binnen- en buitenland, maar ik wil eerst meer kennis vergaren over de kant van het management”, legt hij uit. “Of ik binnen Ajax een rol kan vertolken? Dat kan voor later een optie zijn.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Michael Edwards met op de achtergrond het logo en stadion van Ajax

'Naam Michael Edwards (46) valt opnieuw bij Ajax'

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Kenneth Perez met op de achtergrond een elftalfoto van Ajax

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

  • Gisteren, 20:33
  • Gisteren, 20:33
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jan Vertonghen

Jan Vertonghen
Leeftijd: 38 jaar (24 apr. 1987)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Anderlecht
6
0
2023/2024
Anderlecht
34
3
2022/2023
Benfica
1
0
2022/2023
Anderlecht
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel