baalt ervan hoe het nu bij Ajax gaat, zo laat hij weten in gesprek met Ajax Showtime. De Belgische oud-verdediger speelde jarenlang in de Amsterdamse hoofdmacht en denkt dat met name de druk van buitenaf ervoor zorgt dat het zo slecht gaat.

Ajax is momenteel weer in een flinke crisis beland. Na een seizoen onder Francesco Farioli, waarin de landstitel in de voorlaatste speeldag uit handen werd gegeven, staan de Amsterdammers er dramatisch voor. Na dertien wedstrijden heeft Ajax twintig punten, waarmee het op de zesde plaats staat. Voor Vertonghen, die tussen 2005 en 2012 220 keer in actie kwam voor de hoofdstedelingen, is het vervelend om te zien. “Het doet wel pijn”, geeft de oud-verdediger toe.

De Belg denkt dat met name de druk van buitenaf ervoor zorgt dat Ajax niet goed kan presteren. “Er is geen tijd om een structuur neer te zetten.” Onder Farioli deden de Amsterdammers het tussen de crises door wél goed. “Dat komt doordat hij zich daar beter voor kon afsluiten, denk ik”, aldus Vertonghen, die ziet dat Fred Grim na het ontslag van John Heitinga interim-trainer is geworden. “Ik ken hem vrij goed. Grim is een echte Ajacied. Het is een slimme man en hij zal Ajax altijd op de eerste plaats zetten, boven zichzelf.”

Vertonghen zit dinsdag op de tribune als Ajax in de Champions League speelt tegen een van zijn andere oude clubs, Benfica. “Ik zal met mijn goede vriend Siem de Jong, die nu ook een functie binnen Ajax heeft, zitten.” Staat de Belg zelf open voor een functie binnen de club? “Ik heb verschillende mooie aanbiedingen uit binnen- en buitenland, maar ik wil eerst meer kennis vergaren over de kant van het management”, legt hij uit. “Of ik binnen Ajax een rol kan vertolken? Dat kan voor later een optie zijn.”