Wim Kieft heeft bij Studio Voetbal hard uitgehaald naar na de nederlaag van Ajax tegen Excelsior (1-2). De analist was zeer kritisch over het gebrek aan leiderschap van de verdediger en zijn algehele optreden in de wedstrijd.

Ajax ging zaterdagavond op eigen veld onderuit tegen Excelsior, waardoor de Amsterdammers verder afglijden. Na dertien wedstrijden staat de ploeg op de zesde plaats in de Eredivisie met twintig punten. Ajax weet het hele seizoen nog niet te overtuigen en van de laatste drie Eredivisie-duels gingen er twee verloren. Zaterdag was het een dubbelslag van Noah Naujoks die de ploeg van Fred Grim de das omdeed.

Kieft ziet geen leiderschap bij Sutalo

Volgens Kieft zag de verdediging van de thuisploeg er bij beide tegengoals niet goed uit. "Het heeft gewoon met kwaliteit te maken", zo zei hij. "Het is schrikbarend slecht. Als je de hele verdediging bekijkt..." De analist neemt Gerald Alders, die met een kopbal door het midden direct verantwoordelijk voor de tweede goal van Naujoks, in bescherming door te stellen dat hij nog een jeugdspeler is. "Gaaei kan er echt helemaal niets van. Hij heeft nu heel veel tijd gehad, maar het is gewoon niet veel."

De Deen is echter niet de zwakte in de achterhoede van Ajax, zo denkt Kieft. "Het grootste drama is natuurlijk Sutalo", oordeelt de oud-spits over de Kroaat, voor wie Ajax in 2023 meer dan twintig miljoen euro betaalde. "Van hem verwacht je leiderschap, maar dat heeft hij totaal niet. Hij kan ook totaal niet opbouwen. Het is allemaal twijfel. Juist hij zou die twijfel veel minder moeten etaleren."

Sutalo laat zich eenvoudig uitspelen

Bij de eerste goal van Excelsior zag Sutalo er heel slecht uit en leek hij zomaar opzij te stappen voor Naujoks, die vervolgens binnenschoot. "Hij zegt nog tegen zijn tegenstander: Deze kant moet je op gaan. Loop maar door", aldus een verbaasde Kieft, die het 'ongelofelijk' noemt. Dat Sutalo vorig seizoen wel goed uit de verf kwam, lag volgens de oud-voetballer enkel aan het feit dat Ajax onder Francesco Farioli met weinig ruimte achterin speelde. "Maar dit is gewoon allemaal ooit aangekocht door Ajax. We kunnen er nog wel vier of vijf noemen. Ze komen allemaal enorm veel kwaliteit tekort." Als de beelden van de 0-1 van Naujoks worden getoond, schiet tafelgenoot Ibrahim Afellay in de lach. "Dit is gewoon werkweigering."