Kieft vernietigend voor Sutalo: 'Grootste drama van Ajax'

24 november 2025

Wim Kieft heeft bij Studio Voetbal hard uitgehaald naar Josip Sutalo na de nederlaag van Ajax tegen Excelsior (1-2). De analist was zeer kritisch over het gebrek aan leiderschap van de verdediger en zijn algehele optreden in de wedstrijd.

Ajax ging zaterdagavond op eigen veld onderuit tegen Excelsior, waardoor de Amsterdammers verder afglijden. Na dertien wedstrijden staat de ploeg op de zesde plaats in de Eredivisie met twintig punten. Ajax weet het hele seizoen nog niet te overtuigen en van de laatste drie Eredivisie-duels gingen er twee verloren. Zaterdag was het een dubbelslag van Noah Naujoks die de ploeg van Fred Grim de das omdeed.

Kieft ziet geen leiderschap bij Sutalo

Volgens Kieft zag de verdediging van de thuisploeg er bij beide tegengoals niet goed uit. "Het heeft gewoon met kwaliteit te maken", zo zei hij. "Het is schrikbarend slecht. Als je de hele verdediging bekijkt..." De analist neemt Gerald Alders, die met een kopbal door het midden direct verantwoordelijk voor de tweede goal van Naujoks, in bescherming door te stellen dat hij nog een jeugdspeler is. "Gaaei kan er echt helemaal niets van. Hij heeft nu heel veel tijd gehad, maar het is gewoon niet veel."

De Deen is echter niet de zwakte in de achterhoede van Ajax, zo denkt Kieft. "Het grootste drama is natuurlijk Sutalo", oordeelt de oud-spits over de Kroaat, voor wie Ajax in 2023 meer dan twintig miljoen euro betaalde. "Van hem verwacht je leiderschap, maar dat heeft hij totaal niet. Hij kan ook totaal niet opbouwen. Het is allemaal twijfel. Juist hij zou die twijfel veel minder moeten etaleren." 

Sutalo laat zich eenvoudig uitspelen

Bij de eerste goal van Excelsior zag Sutalo er heel slecht uit en leek hij zomaar opzij te stappen voor Naujoks, die vervolgens binnenschoot. "Hij zegt nog tegen zijn tegenstander: Deze kant moet je op gaan. Loop maar door", aldus een verbaasde Kieft, die het 'ongelofelijk' noemt. Dat Sutalo vorig seizoen wel goed uit de verf kwam, lag volgens de oud-voetballer enkel aan het feit dat Ajax onder Francesco Farioli met weinig ruimte achterin speelde. "Maar dit is gewoon allemaal ooit aangekocht door Ajax. We kunnen er nog wel vier of vijf noemen. Ze komen allemaal enorm veel kwaliteit tekort." Als de beelden van de 0-1 van Naujoks worden getoond, schiet tafelgenoot Ibrahim Afellay in de lach. "Dit is gewoon werkweigering."

dilima1966
dilima1966
Saluto is na Rugani Matheus mcConnell een miskleun aan versterken voor ajax zo lopen er nog een paar rond bij ajax

ERIMIR
ERIMIR
Ajax heeft te veel spelers die er niet thuis horen. Het is eveneens geen team en zie ook geen lijn in het spel. Als het niet snel verandert, kunnen ze van iedereen verliezen.

21
21
Voetbal is soms moeilijk te verklaren. Sutalo is niet voor niets voor veel geld naar Ajax gekomen en heeft onder Farioli laten zien dat hij echt wel een goede verdediger kan zijn. De kwaliteiten zijn er, dat staat buiten kijf. Maar net als in zijn eerste seizoen is hij volledig meegezogen in de malaise die er nu binnen Ajax heerst. Als het hele elftal instort, vallen spelers vaak individueel nog slechter uit. Dat zie je nu bij Sutalo.. hij kan het wel, maar hij staat in een team dat totaal geen stabiliteit of vertrouwen heeft.

Docker
Docker
Ik snap wel dat de analisten, ik heb zelf een ander woord voor de meeste van hun, op tv hun praatje zitten te doen, maar ze voegen nauwelijks wat toe. Het is alleen maar herhalen en herhalen. Ik vind het beschamend. Wat kom je elke week op tv doen als je feitelijk niks te melden hebt? Wat Sutalo betreft en nog wat andere spelers, ik ben ervan overtuigd dat een goede coach die spelers beter kan laten renderen. Als je wedstrijd na wedstrijd er niks van bakt daalt het algemene vertrouwen en ook het vertrouwen in jezelf. Dan zit je in die negatieve spiraal. Heitinga kon het niet, en na een paar wedstrijden kun je je afvragen of Grim wél in staat is om er wat van te bakken...

Ajax - Excelsior

Ajax
1 - 2
Excelsior
Gespeeld op 22 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Josip Sutalo

Josip Sutalo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (28 feb. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
10
0
2024/2025
Ajax
29
2
2023/2024
Ajax
23
1
2023/2024
Dinamo Zagreb
3
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

