'Naam Michael Edwards (46) valt opnieuw bij Ajax'

Michael Edwards met op de achtergrond het logo en stadion van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
23 november 2025, 23:43

De Engelsman Michael Edwards (46) is (opnieuw) in beeld als mogelijke technisch directeur van Ajax. Dat onthult clubwatcher Jop van Kempen van Het Parool zondagavond althans in Studio Voetbal. Edwards, die momenteel voor regerend Engels kampioen Liverpool werkzaam is, zou net als Jordi Cruijff in beeld zijn om de positie van Alex Kroes over te nemen in Amsterdam.

Kroes stelde zijn positie begin deze maand ter beschikking na het ontslag van de door hemzelf aangestelde hoofdtrainer John Heitinga. Op verzoek van de raad van commissarissen en zijn mede-directieleden blijft hij voorlopig echter op zijn post, totdat Ajax een opvolger heeft gevonden. In de wandelgangen circuleert onder meer de naam van Jordi Cruijff, de zoon van clubicoon Johan Cruijff.

Van Kempen uit echter zijn twijfels of Cruijff (51) open staat voor een dienstverband in Amsterdam. "Ik denk dat Ajax het wel graag zou wellen, maar mijn twijfel zit er meer in of hij het zelf wel wil. Het is toch een beetje een soort brandend huis, wat je koopt", aldus de journalist. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt even later of er nog andere kandidaten zijn. "Ik hoorde een Engelse kandidaat, Michael Edwards. Die is eerder ook al een keer genoemd, volgens mij als opvolger van Marc Overmars, destijds", reageert Van Kempen.

De 46-jarige Edwards heeft geen achtergrond als betaald voetbalspeler, maar werkte achter de schermen achtereenvolgens bij Portsmouth en Tottenham Hotspur als hoofdanalist voordat hij in 2011 in diezelfde rol bij Liverpool aan de slag ging. Later was hij bij die club achtereenvolgens hoofd methodiek, technisch directeur en vervolgens zes jaar lang sportief directeur, een functie die hij in 2022 verliet. In maart 2024 keerde hij als CEO terug bij The Reds, een functie die hij nog altijd bekleedt.

