Dat Ajax zich zaterdag blameerde in het thuisduel met Excelsior (1-2) was voor Kenneth Perez niet eens een verrassing. Er staat in Amsterdam nou eenmaal teveel 'middelmaat' op het veld, zegt de Deense analist zondagavond bij Dit was het Weekend op ESPN. Perez komt met zeven voorbeelden van spelers die in zijn ogen niet basisplaats-waardig zijn, waaronder peperdure aankopen als en .

Ajax hield ook aan de tweede wedstrijd onder interim-trainer Fred Grim geen punten over. Nadat de oud-keeper bij zijn debuut een 2-1 nederlaag moest slikken op bezoek bij FC Utrecht, boekte Excelsior zaterdag een historische zege in de Johan Cruijff ArenA. De Kralingers waren door twee treffers van Noah Naujoks met 1-2 te sterk voor Ajax, dat daardoor inmiddels terug te vinden is op de zesde plaats in de Eredivisie.

"Ik heb wel vaker het idee dat het alle kanten op kan gaan met dit Ajax, tegen welke tegenstander dan ook", zegt Perez. "Ik had na de nederlaag tegen Excelsior ook helemaal niet het idee: hier is een wonder geschied. Ik dacht meer: dit kan." Presentator Wouter Bouwman werpt tegen dat de wedstrijd van zaterdag 'toch wel iets erger' was dan wat er de laatste weken gebeurde, maar Perez houdt vol: "Dit kan dit Ajax overkomen. Het is wel een topclub, absoluut, maar er staat heel veel middenveld op het veld. Als je dan ook nog een plan niet kan uitvoeren, dan kan je ook tegen Excelsior verliezen. Toen Telstar van PSV won dacht ik: wat is hier gebeurd? Maar hier: 2-2 had gekund, maar 1-2 kan ook. Hoe erg het ook is voor het Nederlandse voetbal, want het is natuurlijk helemaal niet goed dat we een topclub hebben die er weinig van kan."

Perez zegt later: "Natuurlijk zijn ze beter dan Excelsior, ze hebben veel duurdere spelers met veel hogere salarissen. Die spelers zijn niet voor niks bij Ajax gekomen en die anderen niet bij Excelsior. Natuurlijk zijn ze beter, maar dit is het niet. Je moet naar het totaalplaatje kijken." De Deen noemt vervolgens wat voorbeelden. Hij begint met topaankoop Oscar Gloukh, die 'de makkelijkste bal die je überhaupt kunt geven' nog wist te verprutsen. "En Wout Weghorst staat in de spits, dat is een gemankeerde speler. Sutalo, die moet hier ingrijpen (terwijl de 0-1 van Naujoks wordt vertoond, red.) En dan die keeper (Remko Pasveer, red.) Wat dacht je van duiken? Ik heb nog nooit een keeper gezien die van zo'n afstand met zijn voeten probeerde te redden. Dan duik je toch? Hij is wel 300, maar dan duik je toch wel?" Ook Gerald Alders ('dit kan toch niet?', over het wegkoppen bij de tweede goal van Naujoks) en Oliver Edvardsen ('doet verdedigend meer goeds dan aanvallend') voegen weinig toe, volgens Perez: "En Anton Gaaei is natuurlijk helemaal grappig. Dát is Ajax!"

Toch zijn er ook spelers die Perez wél kan waarderen. "Mika Godts: kwaliteitsspeler. En je hebt Kenneth Taylor: onder de juiste omstandigheden een prima speler. Maar hij is nu nergens, geen schim van wat hij is geweest. Hij is ook aanvoerder, maar hij lijkt mij helemaal niet een type daarvoor. Hij moet 'aan de hand van' spelen, maar al die spelers die ik net noemde... die hóren bij een normaal Ajax wisselspeler te zijn. Dan heb je de kwaliteit Godts, die spelen. En dan bij 2-0 mag Gaaei een beetje rennen aan de rechterkant. En Edvardsen, kom maar. Gloukh, we hebben wel zestien miljoen betaald, maar speel ook maar even tien minuten mee. Zó hoort het bij Ajax te zijn. Maar dat is het verre van", besluit Perez.