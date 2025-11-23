Ajax-middenvelder heeft zondagmiddag een opvallend bericht op Instagram gedeeld. In het bericht zijn beelden van de middenvelder te zien met de tekst: Free Kian.

Het gaat om een bericht van Hatim Timbelsi, dat door Kian Fitz-Jim is herplaatst. De tekst Free Kian verwijst naar de reservestatus van de jonge middenvelder in Amsterdam. Fitz-Jim speelt dit seizoen amper voor Ajax, terwijl hij vorig seizoen onder Francesco Farioli wél de nodige minuten maakte.

In de laatste vijf competitiewedstrijden zat de 22-jarige middenvelder negentig minuten lang op de bank. Ook de nieuwe interim-trainer Fred Grim lijkt het nog niet in de veelzijdige middenvelder te zien.

Hatim Timbelsi, die het bericht oorspronkelijk op Instagram plaatste, vindt in ieder geval dat Fitz-Jim weer minuten moet maken. Daar lijkt de middenvelder van de Amsterdammers het, door het bericht te herplaatsen, helemaal mee eens te zijn.