Ajax-speler Fitz-Jim plaats opvallend bericht op Instagram met tekst 'Free Kian'

Ajax-speler Kian Fitz-Jim
Foto: © Imago
23 november 2025, 19:07

Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim heeft zondagmiddag een opvallend bericht op Instagram gedeeld. In het bericht zijn beelden van de middenvelder te zien met de tekst: Free Kian.

Het gaat om een bericht van Hatim Timbelsi, dat door Kian Fitz-Jim is herplaatst. De tekst Free Kian verwijst naar de reservestatus van de jonge middenvelder in Amsterdam. Fitz-Jim speelt dit seizoen amper voor Ajax, terwijl hij vorig seizoen onder Francesco Farioli wél de nodige minuten maakte.

In de laatste vijf competitiewedstrijden zat de 22-jarige middenvelder negentig minuten lang op de bank. Ook de nieuwe interim-trainer Fred Grim lijkt het nog niet in de veelzijdige middenvelder te zien.

Hatim Timbelsi, die het bericht oorspronkelijk op Instagram plaatste, vindt in ieder geval dat Fitz-Jim weer minuten moet maken. Daar lijkt de middenvelder van de Amsterdammers het, door het bericht te herplaatsen, helemaal mee eens te zijn.

'Naam Michael Edwards (46) valt opnieuw bij Ajax'

'Naam Michael Edwards (46) valt opnieuw bij Ajax'

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

