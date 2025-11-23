Taylor zet impliciet twijfels bij ontslag Heitinga bij Ajax

twijfelt eraan of John Heitinga wel terecht is ontslagen bij Ajax. Dat blijkt uit zijn woorden na de thuiswedstrijd tegen Excelsior, die met 1-2 verloren ging.

De Amsterdammers verkeren al tijden in sportief zwaar weer. Aan het begin van het seizoen werden er nog redelijke resultaten gehaald, maar sindsdien gaat het van kwaad tot erger. Na de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League was het einde verhaal voor Heitinga, maar onder interim-trainer Fred Grim gaat het nog niet echt beter. Uit bij FC Utrecht werd er verloren, maar vooral de nederlaag in eigen huis tegen Excelsior van zaterdag kwam hard aan.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met Voetbal International laat Taylor blijken dat hij niet snapt waar het bij de Amsterdammers misging. "We trainen elke dag op de opbouw, hoger op het veld, al die zaken. Maar het verschil is daarin gewoon heel groot tussen hoe wij trainen en wat we op de mat leggen. Dat het vandaag ook weer zó matig is, is voor mij ook een vraag. Ik denk voor het hele team." Taylor vindt het ook niet gek dat er tijdens het duel met Excelsior fluitconcerten te horen waren. "Dit is klote voor iedereen die van Ajax houdt. Dit is voor de hele club en alle supporters gewoon dramatisch."

Twijfels over ontslag Heitinga

Op het moment van schrijven hebben de Amsterdammers een achterstand op koploper PSV van veertien punten, terwijl de voorsprong op de rode lantaarn Telstar slechts elf punten bedraagt. Dat vindt de middenvelder 'niet Ajax-waardig'. Ook steekt Taylor Heitinga nog een hart onder de riem. "Het is natuurlijk altijd klote als de trainer ontslagen wordt. Ik denk dat dat ook aan ons ligt, aan het team, want uiteindelijk moeten wij het met z’n allen doen. De trainer is dan de kop van Jut, ik weet niet of dat altijd terecht is." Met die laatste woorden lijkt Taylor aan te geven dat hij twijfelt aan het besluit van de club om Heitinga te ontslaan.