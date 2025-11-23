Vrijdag is het boek 'Het Ajax-DNA' verschenen, waarin Parool-journalisten Jop van Kempen en Bas Soetenhorst de problemen binnen Ajax uit de periode 2019-2025 blootleggen. Ook Klaas-Jan Huntelaar moet eraan geloven: de voormalig technisch directeur van de club was onder andere 'niet te coachen'.

Huntelaar beleefde als voetballer een fraaie carrière en wilde vervolgens in de sport actief blijven. Bij Go Ahead Eagles, Vitesse en De Graafschap deed hij al wat ervaring op, waarna hij terugkeerde bij Ajax, de club waar hij de meeste Eredivisiewedstrijden voor speelde. Eerst was Huntelaar er adviseur van het management, maar vanaf 24 september 2023 werd hij gepromoveerd tot technisch directeur, samen met Gerry Hamstra. Die combinatie werkte echter amper naar behoren.

Het duo moest de weggestuurde Marc Overmars doen vergeten, maar zorgde eigenlijk vooral voor weemoed naar hun voorgangers. "Samen met Van der Sar geven ze 100 miljoen euro uit aan voornamelijk miskopen, terwijl geheime contractonderhandelingen uitlekken via Twitter", maakt de redactie van Trouw op uit het boek 'Het Ajax-DNA'. Binnen de club wordt er een verregaand onderzoek opgezet naar het lek, maar dat wordt niet gevonden. Voor het onderzoek werden blijkbaar 'Stasi-achtige praktijken ingezet', een verwijzing naar de zeer effectieve en gevreesde Duitse inlichtingendienst uit de periode 1950-1990.

Naast de sportieve malaise die volgt uit de periode van en na Huntelaar (en alle andere verantwoordelijken), is er ook genoeg aan te merken op de werkwijze van de oud-spits. Uit het boek blijkt dat Huntelaar 'niet te coachen was' en weigerde een UEFA-opleiding te volgen voor oud-spelers die een directiefunctie op zich willen nemen.