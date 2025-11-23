Live voetbal 1

Ook Huntelaar niet ongeschonden uit onthullingen boek 'Het Ajax-DNA'

Klaas-Jan Huntelaar kijkt naar Jong Ajax
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
23 november 2025, 12:45

Vrijdag is het boek 'Het Ajax-DNA' verschenen, waarin Parool-journalisten Jop van Kempen en Bas Soetenhorst de problemen binnen Ajax uit de periode 2019-2025 blootleggen. Ook Klaas-Jan Huntelaar moet eraan geloven: de voormalig technisch directeur van de club was onder andere 'niet te coachen'.

Huntelaar beleefde als voetballer een fraaie carrière en wilde vervolgens in de sport actief blijven. Bij Go Ahead Eagles, Vitesse en De Graafschap deed hij al wat ervaring op, waarna hij terugkeerde bij Ajax, de club waar hij de meeste Eredivisiewedstrijden voor speelde. Eerst was Huntelaar er adviseur van het management, maar vanaf 24 september 2023 werd hij gepromoveerd tot technisch directeur, samen met Gerry Hamstra. Die combinatie werkte echter amper naar behoren.

Artikel gaat verder onder video

Het duo moest de weggestuurde Marc Overmars doen vergeten, maar zorgde eigenlijk vooral voor weemoed naar hun voorgangers. "Samen met Van der Sar geven ze 100 miljoen euro uit aan voornamelijk miskopen, terwijl geheime contractonderhandelingen uitlekken via Twitter", maakt de redactie van Trouw op uit het boek 'Het Ajax-DNA'. Binnen de club wordt er een verregaand onderzoek opgezet naar het lek, maar dat wordt niet gevonden. Voor het onderzoek werden blijkbaar 'Stasi-achtige praktijken ingezet', een verwijzing naar de zeer effectieve en gevreesde Duitse inlichtingendienst uit de periode 1950-1990.

Naast de sportieve malaise die volgt uit de periode van en na Huntelaar (en alle andere verantwoordelijken), is er ook genoeg aan te merken op de werkwijze van de oud-spits. Uit het boek blijkt dat Huntelaar 'niet te coachen was' en weigerde een UEFA-opleiding te volgen voor oud-spelers die een directiefunctie op zich willen nemen.

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Michael Edwards met op de achtergrond het logo en stadion van Ajax

'Naam Michael Edwards (46) valt opnieuw bij Ajax'

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Kenneth Perez met op de achtergrond een elftalfoto van Ajax

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

  • Gisteren, 20:33
  • Gisteren, 20:33
5 4 reacties
Reageren
4 reacties
21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik moet er om lachen hoor, dat hele circus rond Huntelaar, maar ergens is het ook pijnlijk. Niet voor de club zelf, die heeft dit allemaal over zichzelf afgeroepen, maar voor de echte Ajax-supporters die elke week trouw op de tribune staan. Zij verdienen dit geklungel niet.

Vrij Dag
221 Reacties
553 Dagen lid
294 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb vaker geschreven dat de oorzaak van alle ellende, met een hoogtepunt, zo nu en dan, terug te voeren is op het duo Overmars/Sar. Niet om wat in de media over Overmars werd gezegd en geschreven. Overigens denk ik dat er iets anders achter de actie van die mevrouw zat, maar dat doet nu niet meer ter zake. De oorzaak van de ellende is het terzijde schuiven van Bergkamp/Jonk. Zij gingen voor de opleiding, het andere duo ging voor meedoen/proberen mee te doen met de grotere Europese clubs. Dat lukt gewoon niet om meerdere redenen; geld en grootte van het land bijvoorbeeld. AZ heeft hier heel goed olv Robert Eenhoorn van gebruik van gemaakt en de aantrekkelijkheid van Az vergroot ten koste van Ajax. Dus wat er nu extra naar buiten komt heb ik al vanaf een heerlijke warme woonkamer en lekkere bank beschreven. Huntelaar had een probleem, al zag hij het zelf niet als een probleem. Hij kon kiezen; op de oude (Overmars) voet verder gaan en kopen en meedoen met Europese clubs of op de rem trappen en terug naar de basis. dat zou hem niet in dank zijn afgenomen. dat merk je nu nog steeds, want er zijn mensen die Overmars terug willen. Hij ging echter op de oude viet verder, wat voor hem als vanzelfsprekendheid was. Kroes, Beuker en de Lange (hoe groot de rol van elk is weet ik niet), hebben besloten terug te keren naar de basis. Tja dat kost tijd, hoe hard het ook is, maar het is zo. Zaak is dat Ajax zich richt op de Nederlandse markt en daar is men mee bezig.

Dexi
509 Reacties
813 Dagen lid
4.641 Likes
Dexi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het Ajax DNA is officieel ontmaskerd: een zeldzame genetische afwijking die leidt tot bestuursverlamming en de acute drang om ieder intern conflict meteen in boekvorm uit te brengen. In Amsterdam leest het management tegenwoordig meer over de club dan dat ze haar daadwerkelijk leiden. Klaas-Jan Huntelaar is niet ‘ongeschonden’, want het DNA eist dat iedereen, zelfs iconen, minstens één glorieuze blunder maakt. Het is een uniek bedrijfsprotocol waarbij het enige dat structureel ontbreekt in het ‘voetbal-DNA’ de aanwezigheid van voetbal zelf is.

MeningNederland
69 Reacties
201 Dagen lid
182 Likes
MeningNederland
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

DNA van Huntelaar is van iemand uit de Steentijd

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik moet er om lachen hoor, dat hele circus rond Huntelaar, maar ergens is het ook pijnlijk. Niet voor de club zelf, die heeft dit allemaal over zichzelf afgeroepen, maar voor de echte Ajax-supporters die elke week trouw op de tribune staan. Zij verdienen dit geklungel niet.

Vrij Dag
221 Reacties
553 Dagen lid
294 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb vaker geschreven dat de oorzaak van alle ellende, met een hoogtepunt, zo nu en dan, terug te voeren is op het duo Overmars/Sar. Niet om wat in de media over Overmars werd gezegd en geschreven. Overigens denk ik dat er iets anders achter de actie van die mevrouw zat, maar dat doet nu niet meer ter zake. De oorzaak van de ellende is het terzijde schuiven van Bergkamp/Jonk. Zij gingen voor de opleiding, het andere duo ging voor meedoen/proberen mee te doen met de grotere Europese clubs. Dat lukt gewoon niet om meerdere redenen; geld en grootte van het land bijvoorbeeld. AZ heeft hier heel goed olv Robert Eenhoorn van gebruik van gemaakt en de aantrekkelijkheid van Az vergroot ten koste van Ajax. Dus wat er nu extra naar buiten komt heb ik al vanaf een heerlijke warme woonkamer en lekkere bank beschreven. Huntelaar had een probleem, al zag hij het zelf niet als een probleem. Hij kon kiezen; op de oude (Overmars) voet verder gaan en kopen en meedoen met Europese clubs of op de rem trappen en terug naar de basis. dat zou hem niet in dank zijn afgenomen. dat merk je nu nog steeds, want er zijn mensen die Overmars terug willen. Hij ging echter op de oude viet verder, wat voor hem als vanzelfsprekendheid was. Kroes, Beuker en de Lange (hoe groot de rol van elk is weet ik niet), hebben besloten terug te keren naar de basis. Tja dat kost tijd, hoe hard het ook is, maar het is zo. Zaak is dat Ajax zich richt op de Nederlandse markt en daar is men mee bezig.

Dexi
509 Reacties
813 Dagen lid
4.641 Likes
Dexi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het Ajax DNA is officieel ontmaskerd: een zeldzame genetische afwijking die leidt tot bestuursverlamming en de acute drang om ieder intern conflict meteen in boekvorm uit te brengen. In Amsterdam leest het management tegenwoordig meer over de club dan dat ze haar daadwerkelijk leiden. Klaas-Jan Huntelaar is niet ‘ongeschonden’, want het DNA eist dat iedereen, zelfs iconen, minstens één glorieuze blunder maakt. Het is een uniek bedrijfsprotocol waarbij het enige dat structureel ontbreekt in het ‘voetbal-DNA’ de aanwezigheid van voetbal zelf is.

MeningNederland
69 Reacties
201 Dagen lid
182 Likes
MeningNederland
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

DNA van Huntelaar is van iemand uit de Steentijd

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel