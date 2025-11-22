Fred Grim heeft op zijn persconferentie na afloop van Ajax - Excelsior (1-2 verlies) uitgelegd waarom en deze week bij Jong Ajax hebben meegedaan. De interim-trainer van de Amsterdammers stelt dat ze eerst minuten moeten maken voor hij ze in het eerste elftal kan gebruiken.

Mokio en Bounida behoren allebei tot het eerste elftal van Ajax, maar maakten dit seizoen nog niet veel minuten. Zo speelde eerstgenoemde tot dusver in elf duels mee in de hoofdmacht, terwijl Bounida pas vier keer binnen de lijnen kwam. Vrijdag stonden beide Belgische talenten in de basis bij Jong Ajax, dat met 1-3 verloor van FC Eindhoven. De jongelingen zaten zaterdag wel op de bank bij de hoofdmacht, maar kregen geen speeltijd van Grim.

Omdat het Ajax maar niet lukt om wedstrijden te winnen, krijgt Grim de vraag of het niet eens tijd is om wat talenten voor de leeuwen te gooien. “Voor de leeuwen gooien, dat klopt”, antwoordt de interim-trainer. “Ik ben er sowieso een voorstander van om jonge talenten kansen te geven. Wij hebben Bounida en Mokio minuten gegund in Jong Ajax, omdat we hebben gezien dat ze de afgelopen periode heel weinig minuten hebben gemaakt. We willen ze graag kansen geven in Ajax 1, maar dan moeten ze wel minuten hebben gemaakt.” De oud-keeper wil niet zeggen dat het nu ‘hun beurt’ is, maar benadrukt dat Ajax altijd de kans moet geven aan talenten.

Grim neemt Alders in bescherming

Wie de afgelopen wedstrijden wel de kans krijgt van Grim, is Gerald Alders. De jonge verdediger ging tegen Excelsior opzichtig in de fout bij de 0-2, toen hij de bal in het eigen strafschopgebied zo in de voeten van Noah Naujoks kopte. Volgens de interim-coach was de rol van het talent daar ‘ongelukkig’. “Er gaat zo veel aan vooraf, dat neem ik zeker niet alleen hem kwalijk. Dit is een goed leermoment voor hem dat hij de bal misschien moet verlengen en een corner moet weggeven.”