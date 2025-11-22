Live voetbal 1

Ajax-fans walgen massaal van theatraal gedrag Weghorst

Wout Weghorst Ajax
Foto: © ESPN
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
22 november 2025, 19:28

Wout Weghorst heeft zich de woede van de kijkers van Ajax - Excelsior op de hals gehaald. De spits van de Amsterdammers kreeg een volledig terechte gele kaart en reageerde daar vervolgens op theatrale wijze op.

Ajax neemt het zaterdagavond met Weghorst in de basis op tegen Excelsior. De spits van de thuisploeg werd na een kwartier spelen bestraft met een gele kaart door scheidsrechter Joey Kooij. De aanvaller was aan het duwen en trekken met Casper Widell terwijl de bal niet in de buurt was en plantte vervolgens beide handen in het gezicht van de Excelsior-aanvoerder, die daardoor naar het gras ging.

Artikel gaat verder onder video

Weghorst was het duidelijk niet eens met de straf. De spits liep met een vragende houding op Kooij af en zwaaide daarbij op een wanhopige manier met zijn armen. Als Widell weer opstaat, probeert Weghorst te laten zien dat hij maar een klein duwtje gaf door zijn handen op de buik van de verdediger te zetten, waarna de aanvaller geïrriteerd wegloopt.

Op X reageert men vol verbazing op het gedrag van Weghorst. “Die Weghorst is psychisch niet in orde hoor”, schrijft een gebruiker. “Kan die engnek van een Weghorst niet gewoon weg bij mijn club? Dit gedrag hoort niet eens in een theatervoorstelling thuis”, vraagt een supporter van Ajax zich af. Een andere kijker stelt dat Weghorst ‘de Goes van Ajax’ is. “Laat Weghorst maar een paar weekjes op de bank zitten als hij zo door blijft gaan”, voegt een volgende eraan toe.

CG
2.686 Reacties
852 Dagen lid
13.385 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maar dat wisten we al dat hij op deze manier erg storend is !!

Vriendje Stokvis
1.535 Reacties
429 Dagen lid
8.269 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

One flew over the cuckoo's nest. Wat voor Woutje. Laten opnemen die gast.

Ajax - Excelsior

Ajax
1 - 2
Excelsior
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
12
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
13
4
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

