Ajax-fans vernederen eigen spelers met geluiden vanaf de tribune

Wout Weghorst
Foto: © ESPN
22 november 2025, 20:12

De sfeer wordt gaandeweg Ajax – Excelsior steeds giftiger in de Johan Cruijff ArenA. Bij een 0- 2 achterstand vernederen fans van Ajax de eigen spelers met geluiden vanaf de tribunes.

Ajax speelt zaterdagavond een draak van een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Noah Naujoks bracht Excelsior in de eerste helft op voorsprong en kort na rust zette de middenvelder met zijn tweede treffer van de avond de 0-2 op het scorebord.

De supporters van Ajax keren zich na de 0-2 overduidelijk tegen de eigen spelers. Meest stuitend was een moment tussen minuut 56 en 57 van de wedstrijd: bij elk balcontact van een Ajax-speler klonk er cynisch ‘olé’ vanaf de tribunes.

“Het Ajax-publiek begint een beetje cynisch te worden”, merkt ESPN-commentator Michiel Teeling op. “Dat rondtikken van de bal is waar het Ajax-publiek een beetje cynisch van werd.”

Kort erna bracht invaller Kasper Dolberg Ajax overigens wel terug in de wedstrijd: 1-2.

Hendrie Kruzen

Teruglezen: Zo verliep de zaterdagavond met een nieuw succes voor Krüzen en een drama voor Ajax

Grim legt uit waarom Bounida en Mokio bij Jong Ajax speelden: ‘Moeten minuten maken’

Grim legt uit waarom Bounida en Mokio bij Jong Ajax speelden: ‘Moeten minuten maken’

Kenneth Taylor Ajax Excelsior

Jeroen Grueter zaagt Kenneth Taylor compleet doormidden: ‘Kun je niet wat kritischer zijn?’

Docker
Docker
Heel begrijpelijk. Het geduld begint op te raken. De inzet en de wil om te winnen is niet aanwezig. Het is ondermaats en je ziet dat er geen overtuigend speelplan ligt. Jammer. Als Ajax zijnde kun je Excelsior, met alle respect, niet met de winst laten vertrekken. Er is nog heel veel werk te doen.

Furyan
Furyan
meest vernederende wat er is voor een speler uitgefloten worden in eigen huis door eigen publiek

Klantenservice
Tja, het geduld van de spelers is op een gegeven moment natuurlijk ook wel op. Al vind ik de term 'vernederen' ik de titel persoonlijk wel wat overdreven.

