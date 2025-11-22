Ajax-fans vernederen eigen spelers met geluiden vanaf de tribune

De sfeer wordt gaandeweg Ajax – Excelsior steeds giftiger in de Johan Cruijff ArenA. Bij een 0- 2 achterstand vernederen fans van Ajax de eigen spelers met geluiden vanaf de tribunes.

Volg Ajax - Excelsior in ons liveblog!

Ajax speelt zaterdagavond een draak van een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Noah Naujoks bracht Excelsior in de eerste helft op voorsprong en kort na rust zette de middenvelder met zijn tweede treffer van de avond de 0-2 op het scorebord.

Artikel gaat verder onder video

De supporters van Ajax keren zich na de 0-2 overduidelijk tegen de eigen spelers. Meest stuitend was een moment tussen minuut 56 en 57 van de wedstrijd: bij elk balcontact van een Ajax-speler klonk er cynisch ‘olé’ vanaf de tribunes.

“Het Ajax-publiek begint een beetje cynisch te worden”, merkt ESPN-commentator Michiel Teeling op. “Dat rondtikken van de bal is waar het Ajax-publiek een beetje cynisch van werd.”

Kort erna bracht invaller Kasper Dolberg Ajax overigens wel terug in de wedstrijd: 1-2.