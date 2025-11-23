De vrouwen van Ajax zijn zondagavond de koppositie in de Azerion Vrouwen Eredivisie kwijtgeraakt. En hoe. De Amsterdamse ploeg ging met maar liefst 7-1 onderuit tegen nummer vijf PEC Zwolle.

De vrouwen van PEC Zwolle zijn uitstekend begonnen aan het seizoen, maar zo'n resultaat tegen de vrouwen van Ajax lag niet in de lijn der verwachting. De Amsterdammers kregen in Zwolle te maken met een sterke tegenstander, die veel kansen wist te creëren en te verzilveren.

PEC Zwolle stond na een kwartier al op een 2-0 voorsprong. Ajax slaagde er vervolgens niet in om terug in de wedstrijd te komen, waardoor de score kort na rust snel opliep. Uiteindelijk stond er na negentig minuten een beschamende 7-1 nederlaag voor Ajax op het scorebord.