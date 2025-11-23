Live voetbal 1

Ajax Vrouwen gaan keihard onderuit: 7-1 nederlaag bij PEC Zwolle

Ajax Vrouwen
Foto: © Imago
23 november 2025, 18:39

De vrouwen van Ajax zijn zondagavond de koppositie in de Azerion Vrouwen Eredivisie kwijtgeraakt. En hoe. De Amsterdamse ploeg ging met maar liefst 7-1 onderuit tegen nummer vijf PEC Zwolle.

De vrouwen van PEC Zwolle zijn uitstekend begonnen aan het seizoen, maar zo'n resultaat tegen de vrouwen van Ajax lag niet in de lijn der verwachting. De Amsterdammers kregen in Zwolle te maken met een sterke tegenstander, die veel kansen wist te creëren en te verzilveren.

PEC Zwolle stond na een kwartier al op een 2-0 voorsprong. Ajax slaagde er vervolgens niet in om terug in de wedstrijd te komen, waardoor de score kort na rust snel opliep. Uiteindelijk stond er na negentig minuten een beschamende 7-1 nederlaag voor Ajax op het scorebord.

Martin0345
227 Reacties
874 Dagen lid
1.246 Likes
Martin0345
  • 1
    + 1
avatar

''Wat de mannen kunnen, kunnen wij slechter!''

Klantenservice
1.698 Reacties
960 Dagen lid
18.323 Likes
Klantenservice
  • 1
    + 1
avatar

@Martin0345 Kom op, laten we het gezellig houden. Niet nodig deze reactie. Heb je deze wedstrijd toevallig gezien? De samenvatting gezien? Wat momenten rondom de doelpunten gezien? Wellicht dat we het er dan inhoudelijk over kunnen hebben :)

Martin0345
227 Reacties
874 Dagen lid
1.246 Likes
Martin0345
  • 0
    + 1
avatar

Ik vraag me door deze reactie af of JIJ zowel Ajax-Excelsior en Pec-Ajax hebt gezien. Ik heb genoeg gelijkenissen gezien in de manier van goals weggeven

MeningNederland
69 Reacties
201 Dagen lid
182 Likes
MeningNederland
  • 0
    + 1
avatar

PECh in Zwolle dames

