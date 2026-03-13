Live voetbal

Ajax-talenten Ouazane en O'Niel maken grote indruk: 'Doet denken aan Romário'

13 maart 2026, 20:55   Bijgewerkt: 22:11
Abdellah Ouazane
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Ruim 13 jaar ervaring in de voetbaljournalistiek, waarvan 3,5 jaar in een leidinggevende rol.

Talenten van Ajax maken indruk in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen FC Den Bosch. Abdellah Ouazane (17) en Don O'Niel (19) lieten zich gelden met fraaie individuele acties, die doelpunten opleverden. Bij Jong Ajax zat Paul Nuijten voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank, na de promotie van Óscar García naar Ajax 1.

FC Den Bosch begon sterk aan het duel met Jong Ajax en kwam al vroeg op voorsprong. In de eerste minuut was het direct raak: Karlsson Grach passeerde zijn tegenstander en gaf een strakke voorzet op De Vries, die de bal in één keer achter Ajax-keeper Reverson schoot: 0-1. Ajax was dicht bij de gelijkmaker toen Abdalla een voorzet van O’Neil op de paal kopte. In de rebound leek Vink alsnog te scoren, maar de grensrechter stak zijn vlag omhoog wegens buitenspel.

Artikel gaat verder onder video

Jong Ajax herstelde zich daarna alsnog en sloeg binnen korte tijd terug. Eerst was het Ouazane die met een prachtige dribbel ruimte creëerde en de bal strak in de verre hoek schoot voor de 1-1. Nog geen minuut later draaide de thuisploeg het duel volledig om. Een lange bal viel in de diepte bij Vink, die naar binnen kapte en in de korte hoek raak schoot: 2-1.

De wedstrijd bleef vervolgens alle kanten op gaan. Karlsson Grach kreeg direct na de aftrap een nieuwe mogelijkheid, maar zijn poging verdween in het zijnet. Aan de andere kant kreeg Ajax via Nash een enorme kans om de voorsprong uit te bouwen, maar zijn lob ging niet alleen over doelman Van de Merbel, maar ook over het doel. Uiteindelijk viel de volgende treffer opnieuw aan Amsterdamse zijde: O’Neil stuurde Maas het bos in met een fraaie individuele actie en schoof beheerst de 3-1 achter Van de Merbel. In de tweede helft maakte Ilias Boumassaoudi er 3-2 van en daar bleef het bij.

Kraay junior looft Ouazane

In de studio van ESPN krijgt Ouazane complimenten van Hans Kraay junior. “Ouazane heeft nu drie duels op rij gescoord. Hup, kap, draai, kap! Hij kan ook een bal sturen die gewoon onder hem ligt. Het kappen vind ik al heel mooi, maar hij heeft ook het vermogen om de bal te sturen die niet lekker voor hem ligt. Ik moet altijd oppassen als ik zoiets zeg, maar Romário maakte zoveel goals in de drukte omdat hij geen ‘achterzwaai’ had. In de drukte kon hij veel ballen afdrukken.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 6 reacties
Reageren
6 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.348 Reacties
1.005 Dagen lid
16.711 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Eindelijk zit er beter voetbal in jong ajax en wat was Abdellah Ouazane goed bezig eindelijk de juiste trainers op de juiste plaats

infielder
313 Reacties
1.079 Dagen lid
1.337 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Belachelijk om een talent met Romario te vergelijken omdat hij een paar leuke acties doet in KKD

FeyFan2023
31 Reacties
1.023 Dagen lid
98 Likes
FeyFan2023
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weet je wat mij opvalt: als talenten, met name van Ajax, leuke acties, knappe doelpunten of een lekkere beweging in huis hebben, worden ze onmiddelijk de voetbalhemel in geschreven. In plaats van afwachten en enige bescheidenheid, worden er gelijk godenzoontjes van gemaakt worden. Hoe zou het zijn om eens wat langer te wachten, niet zo opportunistisch te doen. Laat ze een een heel seizoen presteren en dat ook in het eerste en dan over twee of drie seizoenen. Altijd weer dit liedje en wat blijft er daadwerkelijk van over, onder de streep? Ajax....5e toch?

Jagerman
83 Reacties
82 Dagen lid
114 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vermakelijk blijft het elke keer weer wel. Vorige week, na de verlieswedstrijd tegen Eindhoven, was er geen enkel artikel. Nu hebben ze een keer gewonnen en dan begint het gepoch weer.Het is wel lachen elke keer

dilima1966
3.348 Reacties
1.005 Dagen lid
16.711 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er wordt beter gespeeld dan onder Weijs met 24 wedstrijden de nieuwe trainer s brengen het een stuk beter van af nu met 3 wedstrijden onder Weijs was het niet om aan te zien

CG
3.225 Reacties
963 Dagen lid
13.743 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hopelijk dat ze nu de goede weg ingeslagen zijn!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.348 Reacties
1.005 Dagen lid
16.711 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Eindelijk zit er beter voetbal in jong ajax en wat was Abdellah Ouazane goed bezig eindelijk de juiste trainers op de juiste plaats

infielder
313 Reacties
1.079 Dagen lid
1.337 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Belachelijk om een talent met Romario te vergelijken omdat hij een paar leuke acties doet in KKD

FeyFan2023
31 Reacties
1.023 Dagen lid
98 Likes
FeyFan2023
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weet je wat mij opvalt: als talenten, met name van Ajax, leuke acties, knappe doelpunten of een lekkere beweging in huis hebben, worden ze onmiddelijk de voetbalhemel in geschreven. In plaats van afwachten en enige bescheidenheid, worden er gelijk godenzoontjes van gemaakt worden. Hoe zou het zijn om eens wat langer te wachten, niet zo opportunistisch te doen. Laat ze een een heel seizoen presteren en dat ook in het eerste en dan over twee of drie seizoenen. Altijd weer dit liedje en wat blijft er daadwerkelijk van over, onder de streep? Ajax....5e toch?

Jagerman
83 Reacties
82 Dagen lid
114 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vermakelijk blijft het elke keer weer wel. Vorige week, na de verlieswedstrijd tegen Eindhoven, was er geen enkel artikel. Nu hebben ze een keer gewonnen en dan begint het gepoch weer.Het is wel lachen elke keer

dilima1966
3.348 Reacties
1.005 Dagen lid
16.711 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er wordt beter gespeeld dan onder Weijs met 24 wedstrijden de nieuwe trainer s brengen het een stuk beter van af nu met 3 wedstrijden onder Weijs was het niet om aan te zien

CG
3.225 Reacties
963 Dagen lid
13.743 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hopelijk dat ze nu de goede weg ingeslagen zijn!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jong Ajax - Den Bosch

Jong Ajax
3 - 2
FC Den Bosch
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
MVV
30
-23
32
17
Vitesse
30
1
30
18
Jong AZ
30
-9
30
19
TOP Oss
30
-15
28
20
Jong Ajax
30
-14
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws