Talenten van Ajax maken indruk in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen FC Den Bosch. Abdellah Ouazane (17) en Don O'Niel (19) lieten zich gelden met fraaie individuele acties, die doelpunten opleverden. Bij Jong Ajax zat Paul Nuijten voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank, na de promotie van Óscar García naar Ajax 1.

FC Den Bosch begon sterk aan het duel met Jong Ajax en kwam al vroeg op voorsprong. In de eerste minuut was het direct raak: Karlsson Grach passeerde zijn tegenstander en gaf een strakke voorzet op De Vries, die de bal in één keer achter Ajax-keeper Reverson schoot: 0-1. Ajax was dicht bij de gelijkmaker toen Abdalla een voorzet van O’Neil op de paal kopte. In de rebound leek Vink alsnog te scoren, maar de grensrechter stak zijn vlag omhoog wegens buitenspel.

Jong Ajax herstelde zich daarna alsnog en sloeg binnen korte tijd terug. Eerst was het Ouazane die met een prachtige dribbel ruimte creëerde en de bal strak in de verre hoek schoot voor de 1-1. Nog geen minuut later draaide de thuisploeg het duel volledig om. Een lange bal viel in de diepte bij Vink, die naar binnen kapte en in de korte hoek raak schoot: 2-1.

De wedstrijd bleef vervolgens alle kanten op gaan. Karlsson Grach kreeg direct na de aftrap een nieuwe mogelijkheid, maar zijn poging verdween in het zijnet. Aan de andere kant kreeg Ajax via Nash een enorme kans om de voorsprong uit te bouwen, maar zijn lob ging niet alleen over doelman Van de Merbel, maar ook over het doel. Uiteindelijk viel de volgende treffer opnieuw aan Amsterdamse zijde: O’Neil stuurde Maas het bos in met een fraaie individuele actie en schoof beheerst de 3-1 achter Van de Merbel. In de tweede helft maakte Ilias Boumassaoudi er 3-2 van en daar bleef het bij.

Kraay junior looft Ouazane

In de studio van ESPN krijgt Ouazane complimenten van Hans Kraay junior. “Ouazane heeft nu drie duels op rij gescoord. Hup, kap, draai, kap! Hij kan ook een bal sturen die gewoon onder hem ligt. Het kappen vind ik al heel mooi, maar hij heeft ook het vermogen om de bal te sturen die niet lekker voor hem ligt. Ik moet altijd oppassen als ik zoiets zeg, maar Romário maakte zoveel goals in de drukte omdat hij geen ‘achterzwaai’ had. In de drukte kon hij veel ballen afdrukken.”