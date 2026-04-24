De wedstrijd tussen SC Cambuur en Vitesse in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond gestaakt. Fans van Vitesse gooiden vuurwerk op het veld nadat Cambuur er 1-1 van maakte.

Vitesse moet winnen van Cambuur om uitzicht te houden op deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Ondanks een rode kaart voor Nathan Markelo bij een 0-0 stand kwam Vitesse op een 0-1 voorsprong, maar na de pauze maakte Mark Diemers er 1-1 van.

Dat konden de fans in het uitvak niet verkroppen. Er werden fakkels het veld op gegooid, waardoor scheidsrechter Martin van den Kerkhof niet anders kon dan de wedstrijd staken. De staking duurde uiteindelijk een kleine tien minuten.

Op sociale media spreken veel kijkers hun ergernis uit; sommige roepen zelfs op tot het intrekken van de proflicentie van Vitesse.