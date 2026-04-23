Tina Nijkamp zou niet vreemd pkijken van een terugkeer van Vandaag Inside op RTL 4. De talkshow met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp is al jarenlang te zien op SBS6, maar het contract loopt medio 2027 af. Volgens tv-kenner Nijkamp een ideaal moment voor RTL om de heren terug te halen.

Voormalig contentdirecteur Peter van der Vorst zag een terugkeer niet zitten, maar zijn opvolger Peter Lubbers had de leiding over RTL 7 toen de heren van VI daar nog te zien waren. Dat maakt een terugkeer realistischer. “Zou het een goed idee zijn voor RTL om Vandaag Inside over te nemen? Ja, nou, dat denk ik wel. Ik denk dat dat een heel goed idee is”, zegt Nijkamp in haar podcast Tina’s TV Update.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb nooit begrepen dat Peter van der Vorst het niet wilde. Nou, die doet nu iets anders bij RTL en heeft eigenlijk niets meer over die schema’s te zeggen. Niet zo veel meer. En Peter Lubbers is een heel andere man dan Peter van der Vorst, dus ik zou zeggen: neem het over, zet het desnoods gewoon dagelijks op RTL 7. Want die hebben nu verder ook niks”, adviseert de voormalig programmadirecteur va SBS6.

“RTL 7 heeft alleen maar aankoopjes. Dus doe dat! Of als RTL de mannen alleen op RTL 4 willen, ook helemaal goed. Dan heb je daar in elk geval meteen je talkshow als het met Renze niet gaat lukken”, geeft ze aan. “Hoe dan ook: ik zou alles op alles zetten als ik Peter Lubbers was om het proberen over te nemen. Het is gewoon een heel succesvolle talkshow en je krijgt een win-win-situatie want je maakt je eigen zendergroep sterker en je schakelt de concurrent toch wel heel erg uit, want SBS 6 drijft natuurlijk op Vandaag Inside.”

Helene Hendriks mee?

Nijkamp sluit niet uit dat Talpa-ster Hélène Hendriks met haar talkshow ook mee zou kunnen verhuizen. “Wie weet, we gaan afwachten hoe het gaat. Ik denk wel dat de mannen van Vandaag Inside echt wel alleen op RTL 4 willen. Dat zou ik ook willen als ik die mannen was. Hoe ze dat dan gaan vormgeven? Als Lubach wordt verzet naar Videoland, dan heb je het misschien al. Hoe dan ook: dat gepuzzel is aan hen, maar ik zou er in elk geval wel een telefoontje aan wagen.”