Johan Derksen is zondagavond aangesproken door een steward in De Kuip. De analist van Vandaag Inside mocht namelijk niet met zijn voeten op het stoeltje voor hem zitten.

Dat liet de 77-jarige voetbalanalist maandagavond weten in het programma Vandaag Inside. Derksen was samen met zijn goede vriend Henk Kuipers aanwezig bij de bekerfinale tussen AZ en NEC (5-1) om zijn favoriete club aan te moedigen. Op uitnodiging van algemeen directeur Wilco van Schaik kreeg hij twee tickets voor de eindstrijd in de Rotterdamse Kuip.

"Ik was al vroeg aanwezig in het stadion en ik had mijn voet op de stoel voor mij. Toen kwam er zo'n man aan die vroeg: 'Meneer, kunt u die voet van de stoel halen?' Zelfs bij een grote Talpa-ster doen ze dat."

Derksen ging vroeg het stadion in, omdat hij met de nodige supporters op de foto moest: "Ze kennen je allemaal. Ik heb heel veel foto's gemaakt. Die mensen zijn allemaal heel vriendelijk voor me, maar het is te gênant voor woorden. Op een gegeven moment ben ik het stadion ingegaan."

De analist van Vandaag Inside was vervolgens ook een van de eersten die het stadion verliet. Na de 3-0 van AZ was Derksen er klaar mee en besloot hij alvast terug te rijden richting Grolloo.