Waarom de bekerwinst van AZ voor Ajax erg slecht nieuws is

AZ heeft zondagavond beslag gelegd op de KNVB Beker door NEC met 5-1 te verslaan. Hoewel de Alkmaarders feestvieren, zal er in Amsterdam met een minder goed gevoel naar de uitslag gekeken. De winst van AZ is namelijk slecht nieuws voor de Europese ambities van Ajax.

De finale in De Kuip was logischerwijs cruciaal voor de twee finalisten, maar ook de rest van de subtop keek met bovengemiddelde interesse naar Rotterdam. De uitslag van de bekerfinale bepaalt namelijk hoe de Europese tickets over de Eredivisie-ranglijst worden verdeeld. Nu AZ de beker heeft gewonnen, zijn de gevolgen voor de top van de Eredivisie niet zo positief. Het was namelijk beter geweest dat de hoogstgeklasseerde ploeg (NEC) aan het langste eind had getrokken.

Artikel gaat verder onder video

In de huidige stand bezet NEC de derde plek en staat FC Twente op de vierde plaats. Ajax volgt daar vlak achter op plek vijf. Indien NEC in de top-drie zou blijven én de beker had gewonnen, was het bijbehorende Europa League-ticket (voor de hoofdfase) doorgeschoven naar de nummer vier van de competitie. In dat scenario zou het ticket voor de voorronde van de Europa League zijn vrijgekomen voor de nummer vijf: Ajax. De Amsterdammers zouden dan direct Europees voetbal hebben veiliggesteld en de play-offs hebben ontlopen.

Nu AZ, de huidige nummer zes van de competitie, de beker pakt, leggen zij zelf beslag op het directe ticket voor de Europa League. Dit betekent dat er voor de nummer vijf van de ranglijst geen automatische promotie naar een direct ticket plaatsvindt. Het houdt in dat de nummer vijf van de Eredivisie 'gewoon' de play-offs in moet gaan, tenzij AZ alsnog derde of vierde eindigt. Dat zou betekenen dat er opnieuw verschuivingen plaats gaan vinden. Momenteel staat AZ op een zesde plaats in de Eredivisie.

Europese tickets

Nummer 1: Plaatsing Champions League league (PSV)

Nummer 2: Plaatsing Champions League

Nummer 3: derde voorronde Champions League

Nummer 4: tweede voorronde Europa League

Nummer 5 t/m 8: play-offs voor deelname aan tweede voorronde van de Conference League

Winnaar beker: Plaatsing Europa League