Waarom de bekerwinst van AZ voor Ajax erg slecht nieuws is

AZ heeft zondagavond beslag gelegd op de KNVB Beker door NEC met 5-1 te verslaan. Hoewel de Alkmaarders feestvieren, zal er in Amsterdam met een minder goed gevoel naar de uitslag gekeken. De winst van AZ is namelijk slecht nieuws voor de Europese ambities van Ajax.
De finale in De Kuip was logischerwijs cruciaal voor de twee finalisten, maar ook de rest van de subtop keek met bovengemiddelde interesse naar Rotterdam. De uitslag van de bekerfinale bepaalt namelijk hoe de Europese tickets over de Eredivisie-ranglijst worden verdeeld. Nu AZ de beker heeft gewonnen, zijn de gevolgen voor de top van de Eredivisie niet zo positief. Het was namelijk beter geweest dat de hoogstgeklasseerde ploeg (NEC) aan het langste eind had getrokken.
In de huidige stand bezet NEC de derde plek en staat FC Twente op de vierde plaats. Ajax volgt daar vlak achter op plek vijf. Indien NEC in de top-drie zou blijven én de beker had gewonnen, was het bijbehorende Europa League-ticket (voor de hoofdfase) doorgeschoven naar de nummer vier van de competitie. In dat scenario zou het ticket voor de voorronde van de Europa League zijn vrijgekomen voor de nummer vijf: Ajax. De Amsterdammers zouden dan direct Europees voetbal hebben veiliggesteld en de play-offs hebben ontlopen.
Nu AZ, de huidige nummer zes van de competitie, de beker pakt, leggen zij zelf beslag op het directe ticket voor de Europa League. Dit betekent dat er voor de nummer vijf van de ranglijst geen automatische promotie naar een direct ticket plaatsvindt. Het houdt in dat de nummer vijf van de Eredivisie 'gewoon' de play-offs in moet gaan, tenzij AZ alsnog derde of vierde eindigt. Dat zou betekenen dat er opnieuw verschuivingen plaats gaan vinden. Momenteel staat AZ op een zesde plaats in de Eredivisie.
Nummer 1: Plaatsing Champions League league (PSV)
Nummer 2: Plaatsing Champions League
Nummer 3: derde voorronde Champions League
Nummer 4: tweede voorronde Europa League
Nummer 5 t/m 8: play-offs voor deelname aan tweede voorronde van de Conference League
Winnaar beker: Plaatsing Europa League
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
