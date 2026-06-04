Liverpool bevestigt komst Iraola en meldt zich voor Bundesliga-uitblinker

Liverpool heeft Andoni Iraola officieel gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen. De Engelse topclub bevestigt via de officiële kanalen dat er een akkoord is bereikt over een contract dat hem tot medio 2028 aan de vereniging verbindt. De komst van de Spanjaard volgt kort op het ontslag van Arne Slot, die eind vorige maand na twee seizoenen op straat werd gezet.

De trainerswissel op Anfield is het gevolg van een teleurstellend verlopen voetbaljaargang. Ondanks forse transferuitgaven van meer dan vijfhonderd miljoen euro vielen de resultaten tegen en werd de club in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld. Na een interne evaluatie trok de directie de conclusie dat een verandering noodzakelijk was om weer mee te kunnen doen om het kampioenschap.

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Ondertussen kijkt Liverpool ook nadrukkelijk naar versterkingen voor de selectie. Volgens The Athletic heeft de club contact opgenomen met RB Leipzig over Yan Diomande. De negentienjarige Ivoriaanse aanvaller geldt als een van de grootste revelaties van het afgelopen Bundesliga-seizoen en staat hoog op het verlanglijstje van de nieuwe technische leiding. Liverpool zou momenteel de beste papieren hebben om de vleugelaanvaller binnen te halen, al houdt Leipzig vast aan een vraagprijs van ruim 130 miljoen euro.

Diomande beleefde zijn doorbraakjaar in Duitsland met dertien doelpunten en tien assists in 36 officiële wedstrijden. De Ivoriaans international wordt geroemd om zijn explosiviteit, snelheid en veelzijdigheid in de aanval. Volgens Liverpool-watcher James Pearce past de aanvaller perfect in de zoektocht naar een opvolger van Mohamed Salah, die deze zomer transfervrij vertrekt na negen seizoenen op Anfield.

De nieuwe leidsman zal bij aanvang van de voorbereiding in juli te maken krijgen met een flink gerenoveerde spelersgroep. Naast Salah verlaten ook Ibrahima Konaté en Andy Robertson de club. Iraola kan in zijn vernieuwde selectie nog wel beschikken over de Nederlandse inbreng van Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. De selectie reist eind volgende maand af naar de Verenigde Staten voor een oefentournee, waarna de competitie in augustus weer van start gaat.