Arne Slot per direct weg bij Liverpool

Arne Slot en Liverpool gaan per direct uit elkaar, zo meldt Fabrizio Romano. De Engelse club heeft in de evaluatie van het afgelopen seizoen besloten niet verder te gaan met de Nederlander, waardoor er na twee seizoenen een einde komt aan zijn dienstverband op Anfield. Andoni Iraola is de beoogde opvolger van Slot. Het vertrek van de trainer is inmiddels bevestigd door Liverpool.

Slot maakte in de zomer van 2024 de overstap van Feyenoord naar Liverpool en boekte direct succes: in zijn eerste seizoen wist de Nederlander de landstitel te veroveren. Zijn tweede jaar ging alles echter een stuk minder. Liverpool eindigde op de vijfde plaats in de Premier League, waarmee de club zich nog wel verzekerde van Champions League-voetbal. De supporters waren echter niet tevreden met het vertoonde spel onder Slot en lieten dit richting het einde van het seizoen duidelijk merken.

De clubleiding van Liverpool heeft het afgelopen seizoen inmiddels geëvalueerd en een beslissing genomen over de positie van Slot, zo geeft Romano aan. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er niet voldoende vertrouwen meer is in de Nederlander, waardoor is besloten om per direct uit elkaar te gaan. Liverpool heeft de berichtgeving inmiddels bevestigd.

Volgens Romano heeft men op Anfield ook al een opvolger voor Slot in het vizier: Iraola. De Spanjaard eindigde knap op de zesde plaats met Bournemouth en heeft besloten die club deze zomer transfervrij te verlaten.

Hoe de toekomst van Slot eruit zal zien, is afwachten. De Nederlander werd de afgelopen tijd voorzichtig genoemd als optie voor Ajax, maar was op dat moment niet beschikbaar. De Amsterdammers zouden inmiddels bijna rond zijn met Míchel als nieuwe hoofdtrainer. Of Slot gelijk weer ergens aan de slag wil of voorlopig gaat bijkomen van de enorme druk van afgelopen seizoen, is niet duidelijk.

Liverpool legt 'moeilijke beslissing' uit

In een verklaring op de clubwebsite schrijft Liverpool dat het een 'moeilijke beslissing' was om afscheid te nemen van Slot. "De bijdrage van Slot aan Liverpool in de tijd dat hij hier heeft gewerkt was groot, betekenisvol en succesvol. Onze waardering voor alles wat hij heeft bereikt kan dus niet groter zijn." De club benadrukt dat Slot een uitstekende 'werkethiek, zorgvuldigheid en expertise' heeft getoond in zijn periode op Anfield. "Vanaf het moment dat we Arne ontmoetten werd duidelijk dat hij niet alleen verantwoordelijkheid accepteert, maar het omarmt."

"We zijn nu gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat verandering noodzakelijk is zodat de club vooruit kan blijven bewegen", klinkt het. "We benadrukken dat dit geen beslissing is die eenvoudig is genomen. Verre van." De club spreekt vervolgens zijn dank uit voor alles wat Slot voor de club heeft betekend, waaronder rondom het overlijden van Diogo Jota afgelopen zomer. "De compassie en menselijkheid die hij toen heeft laten zien zegt heel veel over hem als persoon."

"We kunnen Arne alleen maar succes wensen met zijn volgende stap in zijn trainersloopbaan en we verwachten dat hij succesvol zal blijven", gaat de club verder. Er wordt benadrukt dat de keuze om afscheid te nemen van Slot niets afdoet aan zijn werk voor de club en het respect dat de clubleiding voor hem heeft. "Arne vertrekt met onze dank, met een Premier League-titel achter zijn naam en met de wetenschap dat hij en zijn familie altijd welkom zijn om langs te komen op Anfield."

Romano deelt korte reactie Slot

Romano heeft op X de boodschap van Slot voor de supporters van Liverpool gedeeld. "Het was een geweldige reis samen bij Liverpool. Ik ben dankbaar dat we vorig seizoen kampioen zijn geworden", aldus de Nederlander.

Ook assistenten vertrekken

Naast Slot zullen ook zijn assistenten vertrekken bij Liverpool, zo weet Joost Blaauwhof van Voetbal International. Het gaat hier om zijn Nederlandse assistenten, waaronder Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst, terwijl ook de Belg Ruben Peeters Anfield verlaat.