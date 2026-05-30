Johan Derksen keihard voor rvc van Ajax: ‘Waanzin, ze falen weer!’

Johan Derksen en René van der Gijp zijn geen voorstanders van de komst van Míchel naar Ajax, zo maken ze duidelijk bij Vandaag Inside. Volgens De Snor is het een grote fout van de raad van commissarissen dat Jordi Cruijff gewoon zijn gang mag gaan.

Ajax lijkt op korte termijn Míchel aan te stellen als nieuwe trainer. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf vertelde vrijdag dat er nog geen sprake is van een akkoord en dat de Amsterdammers nog met de trainer spreken over zijn salaris en de invulling van de technische staf. De verwachting is wel dat beide partijen eruit gaan komen en Míchel de opvolger van Óscar García wordt.

Van der Gijp maakt duidelijk dat hij niet begrijpt dat Cruijff graag een Spaanse trainer wil aanstellen. “Maak het nou eens niet zo moeilijk”, begint de voormalig buitenspeler. “Nu gaan ze iemand neerzetten die net gedegradeerd is met Girona. Helemaal niemand wil hem hebben daar.” Volgens de analist lopen er in Nederland twee betere opties rond. “Je hebt er één bij Telstar en en één bij NEC”, maakt hij duidelijk, waarmee hij Anthony Correia en Dick Schreuder bedoelt. Eerstgenoemde heeft al een contract getekend bij FC Utrecht, terwijl de trainer van NEC nooit op de lijst zou hebben gestaan. “Voor hen zitten de stadions vol omdat ze van dat leuke voetbal spelen. Maar die willen ze niet, dat is te makkelijk.”

Derksen is het met zijn collega eens. “Cruijff kent ze niet”, legt hij uit waarom het tweetal naar zijn idee nooit in beeld is geweest. “Nu hebben ze er één die geen Engels spreekt, alleen Spaans. Onzin, klinkklare onzin! Het is waanzin”, foetert hij. “En de raad van commissarissen faalt weer, die staan alles toe. Jordi is nu weer heilig verklaard. Hij mag alles beslissen.”