Ajax en Míchel onderhandelen nog over twee cruciale zaken: 'Het is nog niet rond'

Hoewel Míchel nog altijd 'op pole-position' ligt om de nieuwe trainer van Ajax te worden, is zijn komst naar Amsterdam nog altijd niet honderd procent zeker. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf onthult dat er over twee cruciale onderwerpen nog overeenstemming moet worden bereikt tussen club en trainer.

Gisteren (donderdag) maakte Míchels huidige club, Girona FC, officieel bekend dat de trainer na de degradatie uit LaLiga vertrekt. Dat was ook de algemene verwachting, aangezien de 50-jarige Spanjaard over een aflopend contract beschikte bij de Catalaanse club waarmee hij vorig seizoen nog actief was in de Champions League.

Verweij schreef bij die gelegenheid al dat Míchel nog altijd de voornaamste kandidaat is om komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te worden. Toch zullen er nog wel twee belangrijke plooien gladgestreken moeten worden, vertelt de journalist een dag later in de podcast Kick-Off. "Vandaag en morgen gaat er echt wel gesproken worden met hem, ook met zijn entourage. Dan worden de nummers ingevuld, dus dan wordt gekeken of ze elkaar kunnen vinden qua salaris. En ook naar de invulling van de staf", aldus de clubwatcher.

'Of Jordi Cruijff en de RvC daarmee akkoord gaan moet nog blijken'

"Drie koks", grapt presentator Pim Sedee, verwijzend naar de eisen die Francesco Farioli neerlegde bij Ajax. "Nee, geen koks. Maar wel drie assistenten, denk ik. Ik zag dat niet alleen Míchel is opgestapt bij Girona, maar ook de rest van zijn staf. Dus dat zal wel één van de voorwaarden zijn om naar Amsterdam te komen. Of Jordi Cruijff daarmee instemt of niet, dat zal moeten blijken. En of de RvC daarmee akkoord gaat, zal moeten blijken", aldus Verweij. "Er wordt in Spanje al maanden geschreven dat het rond is", vervolgt de journalist. "Dat is het niet. Er is wel de intentie uitgesproken om na het seizoen met elkaar te gaan praten. En daarbij is er wel de bereidheid met elkaar in zee te gaan. Sterker nog, dat willen ze allebei nu heel graag. Maar dan moet je er nog wel uitkomen. En er zijn gekkere dingen gebeurd."

'Je vergist je echt in Jordi Cruijff'

Verweij verwacht echter wel dat Ajax en Míchel eruit gaan komen. Zijn collega Valentijn Driessen kan zich op zijn beurt niet voorstellen dat er bij de eerste contacten nog geen salarisindicatie zou zijn gegeven, of nog niet gesproken zou zijn over de invulling van de technische staf. Verweij zegt echter: "Ik denk dat je je dan echt wel vergist in Jordi Cruijff. Ik heb hem een paar keer geappt, hij zegt: 'Nee Mike, ik wil echt dat hij zich volledig op Girona kan focussen'. En natuurlijk kan er ook niet met hem gesproken zijn, maar wel met zijn management."