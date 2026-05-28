Johan Derksen op Curaçao opnieuw geconfronteerd met ‘roversnest’-uitspraak

28 mei 2026, 12:43
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Johan Derksen heeft in de studio van Dolfijn FM uitleg gegeven over zijn ‘roversnest’-uitspraak. De oud-voetballer noemde Curaçao in het verleden een ‘roversnest’, wat hem op kritiek kwam te staan tijdens zijn bezoek aan het eiland.

Derksen is momenteel met Vandaag Inside op Curaçao om de talkshow op te nemen. Vorig jaar liet de analist zich nog erg negatief uit over het Caribische eiland. “Ik heb helemaal niks met Curaçao, ik vind het een roversnest”, liet Derksen in april 2025 weten. “Ik vind het nooit leuk daar. Nee, dat is geen grap.” Die uitspraken werden na de aankomst van VI op het eiland belicht door een lokale krant, waarna Derksen met een boze taxichauffeur te maken kreeg.

In de uitzending van Dolfijn FM wordt Derksen, die samen met Wilfred Genee in de studio is, andermaal geconfronteerd met zijn uitspraken. “Ik bedoelde daar de plaatselijke bevolking niet mee”, maakt De Snor duidelijk. “Hier zitten allemaal Nederlandse rovers. Die komen hier naartoe voor het belastingvoordeel, want als ze in Nederland hun geld hebben verdiend, hoeven ze hier nauwelijks belasting te betalen.”

Derksen vindt dat die Nederlanders niets bijdragen aan Curaçao. “De dertig procent die hier onder de armoedegrens leeft, heeft niets aan al die patsers die hier naartoe komen”, gaat hij verder. “Als je dat tegen die mensen zegt, zeggen zij dat je in Nederland ook armoede hebt. Maar drie procent is wat anders dan dertig procent. Dus hier de rijke jongen uithangen? Dan moet je ook belasting betalen zodat de minderbedeelden er wat aan hebben.”

